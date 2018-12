Presunta víctima de Spacey habría filmado un video de la agresión

Los Ángeles, Estados Unidos.



El joven que acusó al actor Kevin Spacey de haberlo agredido sexualmente en una localidad cerca de Boston en 2016 filmó parte de la agresión, según la demanda obtenida por AFP.



El estadounidense (de 59 años) será acusado formalmente ante el tribunal de la isla de Nantucket el 7 de enero de “agresión sexual con lesiones a una persona de más de 14 años”.



Si es culpable podría ser sentenciado a una pena máxima de cinco años de cárcel. El joven, identificado como William Little y de 18 años en el momento de la presunta agresión, la noche del 7 al 8 de julio de 2016, contó a la Policía que envió mensajes vía Snapchat, entre ellos un video, a su compañera desde el bar-restaurante Club Car, de Nantucket, adonde se encontraba con el actor.



Little tenía un trabajo en el Club Car y aquella noche se quedó en el restaurante después de su trabajo para ver a Kevin Spacey, del que era fan.



Tras haberse presentado a la estrella y haber aparentado tener 23 años comenzó a beber con él.



Spacey invitó entonces al joven a ir a su casa con otros amigos. El chico declinó, sospechando que trataba de seducirlo, pero se quedó en el restaurante porque “quería una foto con Spacey, para Instagram”.



Habría sido entonces cuando el artista puso su mano sobre su pantalón y le tocó su sexo.



Little intentó retirar a Spacey, al tiempo que intercambiaba mensajes con su compañera sobre la agresión y, como ella no le creía, el le envió un video del actor tocándolo, video que la Policía parece haber encontrado y mostrado al joven, quien confirmó que las fotos eran las de Spacey y él.