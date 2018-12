EEUU cancela visa a Rubi Ibarra, la quinceañera viral

Ciudad de México, México.

La mexicana Rubi Ibarra, famosas tras hacerse viral por su fiesta de quince años, aseguró que fue víctima del sistema migratorio de Estados Unidos, el que terminó negándole el permiso de entrada al país del norte.

La ahora cantante contó que cuando intentó entrar al país el 26 de agosto de 2017 para ir a una fiesta de quince años de su familia las autoridades la retuvieron, cancelaron su visa y le obligaron a regresarse a México.

La famosa exquinceañera, quien ahora tiene 17 años de edad, rompió el silencio para explicar que todo se trató de un “cruel malentendido” y que fue su "fama" la que hizo que le negaran la entrada.

“Los policías sabían perfectamente quien era yo, en español me dijeron que si yo era la mexicana de los quince años, y pues yo decía que sí, y que solo iba a una fiesta”, relató Ibarra a Univisión.

“No me trataron bien, me dejaron encerrada en un cuartito, me preocupé mucho y tuve miedo porque muchos policías me hacían preguntas y yo no les entendía y no sabía que responder, fue un momento muy duro, yo no paraba de llorar”, agregó la jovencita.

De acuerdo con Rubi, las autoridades migratorias pensaron que su viaje era por motivo de trabajo y esa fue la razón para que la trataran tan mal, pese a que ella les explicó que solo asistiría a una fiesta.

“Algún día me gustaría ir a Estados Unidos y trabajar allá; pero jamás he querido infringir la ley de ninguna manera”, concluyó.

Según Univision el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza no quiso dar detalles sobre la detención de Ibarra, pero sí precisaron que si un pasajero desea quejarse sobre su procesamiento o tratamiento, puede solicitar hablar con un supervisor, un administrador de servicios de pasajeros o enviar una queja vía BROPSM@cbp.dhs.gov."

Además añaden que la cantante comenzará los tramites de su nueva visa en 2019 y espera no volver a pasar por un episodio similar.

Esta no es la primera vez que un mexicano famoso es detenido y regresado de EEUU, el año pasado personajes como Carlos Bonavides (Huicho Domínguez) y Nora Velazquez "Chabelita" fueron "deportados" por no presentar las respectivas visas de trabajo.

