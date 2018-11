Jennifer Andrade, ex Miss Honduras, vive intenso romance con famoso comediante Russell Peters

Estados Unidos.

La ex Miss Honduras Jennifer Andrade reveló su romance con el comediante Russell Peters a través de sus redes sociales.

Andrade, de 26 años, publicó varias imágenes junto al humorista canadiense, de 48, en el marco de la celebración de su aniversario.

"Mi corazón late solo por ti ❤️ Tú eres mi mundo y ya no podría pedir más ... Feliz aniversario" escribió la beldad hondureña radicada en Estados Unidos desde hace más de un lustro.

En otra publicación la catracha publicó un video para celebrar su amor con Peters.

"No hay nadie en el mundo como tú, bebé ... ¡Estoy tan enamorado de ti! Gracias por hacer mi vida más dulce. Estoy muy feliz de compartir con todos ustedes mi historia de amor ... ❤️✨?", compartió Andrade con sus más de 34 mil seguidores.

También mira: Las Miss Universo Honduras más bellas de los últimos 10 años

En 2012 Andrade revolucionó el concurso de belleza Miss Honduras al ser una de las concursante más pequeñas con solo 1.54 metros de estatura, algo que no fue obstáculo para sobresalir y llevarse la corona ese año y representar al país en el Miss Universo.

Jennifer Andrade y Russell Peters.

En la actualidad la también modelo vive en los Estados Unidos donde tiene varios proyectos de modelaje y televisión.

Te puede interesar: Shakira y Piqué son la viva imagen de la felicidad

Por su parte Russell Peters, de raices hindúes, ha alcanzado el reconocimiento en la industria del entrentretenimiento con shows como Comedy Now!, Outsourced, Russell Peters vs The World y sus tours de stand up's en Canadá y Estados Unidos.

Su proyecto más reciente fue famoso por su serie en Netflix, The Indian Detective.

Mira la galería arriba.