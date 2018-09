Xuxa habla sobre el abuso sexual que sufrió de niña

Redacción.

La antigua presentadora de espacios infantiles, Xuxa, ha concedido una extensa entrevista a su paso por Argentina en la que ha hablado de los abusos que sufrió en su infancia y de cómo le han afectado como adulta debido a que en su caso no recuerda la identidad de sus agresores

El paso de la estrella televisiva Xuxa por Argentina, uno de los países donde más se recuerda su trayectoria como presentadora de espacios infantiles, comenzó con un pequeño tumulto en el aeropuerto de Ezeiza que se saldó con el fallecimiento de uno de sus fans a consecuencia de un ataque al corazón y no ha dejado de acaparar titulares desde entonces.

La brasileña ha concedido varias entrevistas para promocionar su último proyecto empresarial, entre ellas una al periódico Clarín en la que ha echado la vista atrás para recordar los abusos que sufrió en su infancia y sobre los que ya se sinceró hace más de un lustro, pero ahora ha querido volver a hablar de ello en el marco de los movimientos sociales que desde hace meses luchan por sacar a la luz la violencia sexual tanto en el mundo del entretenimiento como en la sociedad argentina.

"Es difícil hasta hoy", ha declarado Xuxa a lo largo de la extensa conversación acerca de su experiencia. "No he hecho terapia; siempre decía que el programa fue mi terapia porque yo lo volqué todo allí. Yo no lo hablé por mi familia, lo hice porque creí que podía ayudar a mucha gente o, al menos, a una persona aunque fuera. La cosa empezó muy temprano en mi vida, una época en que yo no sé ni la edad, pero sé que era muy pequeña. Me acuerdo de que era una beba, bien joven, durmiendo, y desperté y le dije a mi mamá: 'Alguien ha hecho pis en mi boca'. Pasó alguna cosa que no me acuerdo".

En su caso, Xuxa bloqueó los recuerdos de aquella dura época y en la vida adulta no ha sido capaz de recordar la identidad de sus agresores pese a que ha recurrido incluso a la hipnoterapia para tratar de bucear en su memoria.

"Yo me cerré de una manera que no sé quién fue, ni la edad, lo borré todo, pero sé que a los 13 años fue la última vez. Busqué hacer hipnosis para ver si conseguía volver, pero lo intenté dos veces y no lo conseguí".

Pese a lo duro que le resulta relatar su historia como superviviente de abusos, Xuxa ha afirmado sentirse agradecida por contar con la oportunidad de arrojar luz sobre un tema tan delicado sobre el que "nunca se habla lo suficiente" en su opinión.

"No es una cosa muy fácil de tratar, o de hablar, porque no es fácil revivir todo, pero veo que no estoy sola, hay mucha gente que ya pasó por esto, o está pasando por esto. Los chicos no saben: ¿Cómo van a decir que su tío, su padre, su madre, su abuelo están haciendo algo que los chicos no quieren pero que no saben ni qué es? Sería bueno poder hablar sobre esto para que llegue a la cabeza de los chicos. Es difícil decir: 'Esta persona que tenía que protegerte te está haciendo mal'".