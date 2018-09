Avril Lavigne regresa estrenando su primera canción en cinco años

Estados Unidos.

Después de un tiempo fuera de escenarios Avril Lavigne está de vuelta con su primer single en cinco años.

La nueva canción 'Head Above Water' es una balada emocionalmente cargada sobre algunos de sus peores años.

Antes del lanzamiento de su nueva canción, Avril compartió una carta abierta con sus fanáticos en donde detalló algunas de las dificultades que experimentó al padecer la enfermedad de Lyme.

"Sentí como si me estaba ahogando. Como si estuviera sumergiéndome en el agua y solo necesitaba salir a tomar aire. Como si estuviera en un río arrastrada por una corriente sin poder respirar", escribió la cantante.

Mira: Los famosos que han sufrido ¡por una garrapata!

En su nuevo tema Lavigne explora algunas de las dificultades que ha sentido en estos últimos cinco años.

"Que Dios mantenga mi cabeza fuera del agua. No me dejes ahogarme. Se está haciendo más difícil. Te encontraré allí en el altar. Mientras caigo de rodillas. No me dejes ahogar", canta la estrella pop que saltó a la fama a inicios del milenio.

En su regreso a escena la artista también revela su nueva apariencia, más madura que la que conocimos en los inicios de su carrera.

También mira: Justin Bieber da serenata pública a Hailey Baldwin (VIDEO)

Atrás quedó ya el estilo punk que la caracterizó en sus éxitos como "Complicated", "Sk8er Boi" o "Girlfriend".