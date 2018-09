J Balvin y Bad Bunny anuncian un nuevo disco juntos

Miami,EEUU.

Los artistas urbanos J Balvin y Bad Bunny anunciaron que preparan un disco juntos que llevará el nombre de "Oasis" e incluirá algunas de sus colaboraciones anteriores y al menos seis canciones inéditas.

El concepto implica "un rescate, un alivio, una refrescada", indicó el puertorriqueño Bad Bunny. "Cuando llegas a un oasis, vas a abastecerte de las cosas vitales que no tienes, cosas que necesitas", explicó en una entrevista con la revista Complex.

"Me encanta que oasis es la misma palabra en inglés y en español", dijo por su parte J Balvin cuando anunció la posibilidad del proyecto en una entrevista en el canal de YouTube de la marca Beats.

Además afirmó que los une mucho más que la posibilidad de tener más éxitos. "Lo amo, nos gustan las mismas cosas", agregó Balvin al hablar de su colega. "Le interesa nuestra cultura y es súper humilde".

J.Balvin, cuyo nombre de pila es José Álvaro Osorio, y Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, el conejo malo, ya han demostrado que son un dúo exitoso en las listas musicales de ventas y streaming

"Si tu novio te deja sola" pasó 26 semanas en la lista de las 20 canciones más populares de la cartelera Billboard, mientras que "I Like It" con Cardi B. llegó al primer lugar este julio, convirtiendo a la artista estadounidense de padre dominicano en la primera rapera en tener dos canciones en el sitial de honor.

La primera vez lo había logrado con Bodak Yellow (2017).

El vídeo de "Sensualidad", la colaboración de Prince Royce, J Balvin y Bad Bunny, ha superado los 600 millones de visualizaciones en YouTube.

Los artistas aún no han dado fecha para el lanzamiento de "Oasis", aunque indicaron que incluso antes de considerar la posibilidad de sacar un álbum en conjunto ya tenían seis canciones grabadas.