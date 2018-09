Ximena Navarrete reaparece tras sufrir un aborto

View this post on Instagram

Con mi bebé @mariananro ( loquis bride to be ) ?? legally married .... ayer en su boda civil!!! Felicidades ? te amo hermana que sean los más felices ! Y cuenta regresiva para la boda religiosa ??? @sergio.ponc los quiero ! Gracias adorados @benitosantosoficial por nuestros vestidos !!!!!! @miguehernan siempre los mejores ??