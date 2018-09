¿Kim Kardashian fue infiel con el rapero Drake?

Estados Unidos.

Kim Kardashian ha salido al paso de las acusaciones sobre su supuesta aventura romántica con Drake durante su matrimonio con Kanye West.

Todo comenzó cuando se lanzó el sencillo del cantante, "In My Feelings", donde hace una referencia a "Kiki", el apodo que utiliza la familia de la socialité para llamarla.

"Entonces cada vez que cantamos 'Kiki ¿me amas?' básicamente estamos cantando sobre Drake y Kim Kardashian", escribió el usuario @D_RealJoe.

También mira: Kim Kardashian luce "modificación corporal" que asusta a sus seguidores

Fuentes cercanas a Kardashian aseguraron al portal de espectáculos TMZ que ellos nunca han tenido una amistad o relación personal ni antes ni después de casarse con Kanye West, aunque ella misma lo confirmó en redes sociales.

"Nunca ocurrió, fin de la historia", comentó Kim en una publicación este lunes.

También mira: Nicki Minaj lo enseña todo por un fallo de vestuario en pleno concierto

Según informes de varios portales la canción hace referencia a algunas supuestas ex amantes de Drake, como Jennifer López (‘from the block like you Jenny’), Caresha Brownlee (‘Resha do you love me?’) y su novia de la infancia, Keshia Chanté, conocida como KeKe, que resultó en el coro "Kiki do you love me?", dedicado a KeKe.

La canción no solo causó dolores de cabeza a la esposa de Kanye West, también a las autoridades cuando el tema inspiró el reto viral "Kiki Challenge", que consistía en personas bailando la canción mientras eran grabadas desde un auto en movimiento.