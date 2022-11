Zootopia es probablemente una de las películas más populares entre las entregas más recientes de Walt Disney Animation Studios y es que mientras el mundo sigue coreando “Let if Go” de Frozen y “We Don’t Talk about Bruno” de Encanto, la gente todavía no se olvida de “Try Everything” y los disfraces de Judy Hopps y Nick Wilde siguen presentes.

En ese sentido, no es sorprendente que Zootopia y en particular su mundo de animales antropomórficos sean el foco de la nueva serie animada de Disney Plus: Zootopia+.

Tal y como Cars on the Road y Baymax!, Zootopia+ es una apuesta de antología cuyos episodios son cortos independientes entre sí pero que igualmente tienen un hilo conductor. Pero mientras en la apuestas mencionadas anteriormente esa conexión eran nuevas historias, aquí la trama se entrelaza con la propia historia de Zootopia (2016).

Mouse tuvo la oportunidad de participar en una conferencia de prensa por el estreno de Zootopia+ donde la directora Josie Trinidad explicó que una vez que la idea para un programa de Zootopia fue aprobada al otro director, Trent Correy, se le ocurrió que esta apuesta estuviera “entretejida en la película”.