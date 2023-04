Super Mario Bros: La fusión entre videojuegos y películas

Pero Meledandri dijo que dejaron esto de lado mientras planeaban su nueva cinta. “No recuerdo ninguna conversación sobre la película de 1993. Tal vez salió a colación unas tres veces”, aseguró.

Desde entonces, un pequeño pero creciente número de producciones que fusionan ambos mundos han conquistado a la audiencia, entre ellas “Lara Croft: Tomb Raider” y “Warcraft”, además de la serie de Netflix ganadora del Emmy “Arcane” y el reciente lanzamiento de HBO “The Last Of Us”.