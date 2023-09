“Sound of Freedom” estrena hoy en los cines de Honduras

Además de Caviezel (“La Pasión de Cristo”, “Frequency”, “Deja Vu”), actúan en “Sound of Freedom”, Mira Sorvino (“The Final Cut”, “Psych”, “After Ever Happy”); Bill Camp (“12 Years a Slave”, “The Queen’s Gambit”, “Joker”); José Zúñiga (“Twilight”, “Madame Secretary”, “American Crime Story”).

SORPRENDE EN TAQUILLA.



El filme “Sound of Freedom” ha recaudado en la taquilla estadounidense 174 millones de dólares, superando las secuelas de “Indiana Jones” y “Misión Imposible”.

Según Deadline, “Sound of Freedom” logró superar cintas esperada por los espectadores como “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, la cual ha recaudado 172.9 millones desde su estrenó el 30 de junio; y “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”, que posee una ganancia de 160.8 millones desde su estreno el 12 de julio.

La revista Variety señala que “Sound of Freedom” contó con un presupuesto de 14.5 millones de dólares; mientras que “Dead Reckoning” tuvo un presupuesto de 300 millones y “Dial of Destiny” de 100 millones.