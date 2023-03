Premios Óscar 2023: Una cobertura inolvidable

Fue a inicios de diciembre de 2022, cuando en una noche callada y sin mucho que hacer, se me cruzó la idea de solicitar acreditaciones para varios premios internacionales, entre ellos, los Grammy y los Óscar.

Después de algunas semanas llegó un correo electrónico con una respuesta negativa por parte de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, encargada de entregar los premios más importantes de la música.

Y así, las esperanzas para recibir una acreditación para los Premios Óscar, también se iban disipando. Sin embargo, el 1 de febrero recibí otro correo y todo cambió.

El equipo encargado de las acreditaciones para cubrir la 95 edición de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas me envió un mensaje para informarme que estaba aprobada una credencial para la sala de prensa, el lugar donde cada uno de los ganadores pasa para responder a las preguntas de periodistas de varias partes del mundo.

Tras este mensaje, el que tomé con mucha sorpresa y alegría, inició esta gratificante aventura. Desde que se aprueban las acreditaciones, el equipo de la Academia envía constantemente correos electrónicos en los que explican el proceso a seguir y todos los protocolos.

El día esperado.

Semanas después, viajé a Los Ángeles, California, para recoger mi acreditación en el Loews Hollywood Hotel. Llegué con muchos nervios y para mi grata sorpresa, cada una de las personas en el área de prensa se portaron increíblemente amables conmigo, así como con los otros colegas que llegaban por su credencial.

Cuando una dulce joven rubia me buscó en los registros y pronunció mi nombre, y el del medio para el cual trabajo, supe que no era un sueño, y entonces me invadió una inmensa felicidad.

Ese mismo día, los periodistas acreditados a la sala de prensa fuimos invitados a participar en un recorrido para conocer el lugar donde se llevaría a cabo la conferencia con los medios.

Asimismo, nos dieron una serie de indicaciones importantes, entre ellas: no tomar fotografías ni hacer videos dentro de la sala de prensa, y tampoco hacer fotos a las acreditaciones.

Y por fin llegó el día esperado. El domingo 12 de marzo se celebró la 95 edición de los Óscar, los premios más importantes de la industria cinematográfica.

A los comunicadores se nos indicó que nos encontráramos en un estacionamiento reservado para miembros de prensa. Allí nos esperaba un elegante bus, en el cual nos trasladaron hasta el Loews Hollywood Hotel, ubicado junto al Teatro Dolby, en donde se celebró la gala de cine.

Una vez que entras a la sala, buscas el nombre de tu medio de comunicación en las mesas. A los periodistas también se les da un cartel con un número, el que debes levantar cada vez que deseas hacer una pregunta, y si tienes suerte, eres elegido.

Otra regla es que si deseas hacer una pregunta en tu idioma, es permitido, siempre y cuando la repitas en inglés, como acto de respeto a los colegas.

Uno de los momentos emotivos fue cuando llegaron Brendan Fraser y Michelle Yeoh, ganadores de las categorías de mejor actor y mejor actriz, respectivamente. Fueron recibidos con una gran ovación por parte de los periodistas, y muy conmovidos, ellos mostraron su agradecimiento.

Uno de los últimos en pasar fue Ke Huy Quan, quien entre lágrimas explicó lo sorprendido que se sentía tras triunfar como el mejor actor de reparto por su trabajo en la aclamada “Everything Everywhere All At Once”.

En punto de las 10 de la noche (hora de Los Ángeles), se dio por finalizada la conferencia de prensa, y los organizadores despiden a los periodistas con un “Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, los esperamos el próximo año”.

Un recorrido por lugares icónicos en Los Ángeles

Durante mi estadía en la ciudad de Los Ángeles, aproveché también para visitar algunos lugares, como parte de la agenda periodística que llevé para la producción de contenido digital para las plataformas de Diario La Prensa y El Heraldo, medios que representé como enviada especial.

Hice un recorrido por la exposición de la cantante colombiana Shakira en el Museo de los Grammy y recorrí un tramo del famoso Paseo de la Fama en Hollywood.