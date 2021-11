A la versión de Spider-Man del actor Tom Holland aún le quedan varias historias por contar, ya que Amy Pascal, productora y ex ejecutiva de Sony Pictures, reveló recientemente en entrevista que Spider-Man: No Way Home no será la última película en solitario del personaje.

“Este no es el último filme que vamos a hacer con Marvel. (Esta no es) La última película de Spider-Man. Nos estamos preparando para hacer la siguiente cinta de Spider-Man con Tom Holland y Marvel”, comentó Pascal al medio Fandango.

“Estamos pensando en esto como (las primeras) tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestras películas para el MCU (Universo Cinematográfico de Marvel, por sus siglas en inglés”.

La ejecutiva también afirmó que Marvel y Sony mantendrán su unión como socios, haciendo referencia al acuerdo al que Marvel Studios y Sony Pictures llegaron respecto a la producción y distribución de los filmes en solitario del superhéroe arácnido, y su inclusión a los proyectos creados por Disney.