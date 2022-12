Kevin Costner dice que Richard Burton lo inspiró a triunfar en Hollywood

Kevin Costner declaró que Richard Burton le dio la confianza para llegar a Hollywood.

La estrella de ‘Danza con lobos’ fue una de las más taquilleras de la década de 1990 y ahora reveló que el ícono de la pantalla grande lo empujó a seguir son su carrera actoral.

Costner reveló que tuvo una conversación sobre actuación con Burton, quien murió en agosto de 1984 a la edad de 58 años, donde le dijo: ‘Creo que deberías probar esto’.

Lejos de las cámaras, el ícono de la pantalla, ahora con 67 años, le encanta la oportunidad de divertirse actuando con su banda de rock-country llamada Kevin Costner and Modern West. ’Siempre pensé que la música podría construir un momento más fuerte y más personal para mí. Sería real, lleno de errores y sin disculpas. Pero, sobre todo, existiría la oportunidad de tener algo de diversión’, declaró Costner a la edición edición estadounidense de la revista Closer.

La estrella de ‘Robin Hood: Príncipe de los ladrones’, quien tiene siete hijos en total, ahora disfruta mucho no usar ropa formal. ’Nunca he querido usar corbata en mi vida. Hasta el día de hoy, no me siento cómodo con los trajes. No hay nada de eso que me guste’.