Hillary y Chelsea Clinton presentarán “Gutsy” en el festival de Toronto

Toronto (Canadá).- Hillary Rodham Clinton y su hija, Chelsea Clinton, acudirán en septiembre al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) para presentar su serie documental “Gutsy” y participar en un coloquio sobre el programa de conversaciones íntimas con mujeres “desafiantes”.

”Gutsty” es una serie documental con ocho episodios basada en el libro “The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience”, escrito por madre e hija y que se convirtió en uno de los más vendidos de la lista de “The New York Times”.

Los ocho episodios incluyen conversaciones íntimas de las Clinton con Kim Kardashian, Megan Thee Stallion, Jane Goodall, Gloria Steinem, Wanda Sykes, Amy Schumer, Goldie Hawn y Kate Hudson, entre otras.TIFF señaló el viernes en un comunicado que además de presentar “Gutsy”, que para los mercados en español ha sido traducida como “Somos valientes”, Hillary y Chelsea Clinton participarán en septiembre en un coloquio como parte del programa “Visionaries” de la Conferencia de Industria de TIFF.

El festival de Toronto, uno de los más importantes del mundo, celebra este año su 47 edición del 8 al 18 de septiembre. “Gutsy” empezará a emitirse en Apple TV+ el 9 de septiembre.

El consejero delegado de TIFF, Cameron Bailey, señaló que las dos Clinton son ellas mismas mujeres “desafiantes”, con una “inspiradora” experiencia en temas sociales y las políticas de género.

”Estamos honrados en tener esta conversación especial como parte de la Conferencia de Industria de TIFF y destacar su docuseries”, añadió Bailey.TIFF iniciará la edición de este año el próximo 8 de septiembre con el estreno mundial del drama “The Swimmers”, basado en la historia real de las hermanas Sara y a Yusra Mardini, dos hermanas que en 2015 escaparon el conflicto civil en Siria y cruzaron de Turquía a Grecia en una embarcación que se hundió.