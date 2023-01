Premios Óscar 2023: Ellos son todos los nominados

El actor y productor ganador de la Academia, Riz Ahmed y la actriz Allison Williams anunciaron las nominaciones para la 95 edicion de los premios Óscar 2023, este martes 24 de enero.

Los artistas dieron a conocer a los nominados en vivo desde el Teatro Samuel Goldwyn de la Academia a través de una transmisión global en el sitio web Oscar.com, Oscars.org y las plataformas digitales de la Academia.

Nominaciones a los 95 Premios de la Academia:

Mejor actor en un papel principal

Austin Butler en ‘Elvis’

Colin Farrell en “Las almas en pena de Inisherin”

Brendan Fraser en “La ballena”

Paul Mescal en “Después del sol”

Bill Nighy en “Living”

Mejor actor en un papel secundario

Brendan Gleeson en “Las almas en pena de Inisherin”

Brian Tyree Henry en “Calzada elevada”

Judd Hirsch en “Los Fabelman”

Barry Keoghan en “Las almas en pena de Inisherin”

Ke Huy Quan en “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Mejor actriz en un papel principal

Cate Blanchett en ‘Tár’

Ana de Armas en “Rubia”

Andrea Riseborough en ‘Para Leslie’

Michelle Williams en “Los Fabelman”

Michelle Yeoh en “Todo en todas partes, todo a la vez”

Mejor actriz en un papel secundario

Angela Bassett en ‘Pantera Negra: Wakanda para siempre’

Hong Chau en “La ballena”

Kerry Condon en “Las almas en pena de Inisherin”

Jamie Lee Curtis en “Todo, en todas partes, a la vez”

Stephanie Hsu en “Todo en todas partes, todo a la vez”

Mejor largometraje animado del año

“El Pinocho de Guillermo del Toro” Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar y Alex Bulkley

”Marcel the Shell with Shoes On” Dean Fleischer Camp, Elisabeth Holm, Andrew Goldman, Caroline Kaplan y Paul Mezey

”El gato con botas: El último deseo”, Joel Crawford y Mark Swift

”La bestia marina” Chris Williams y Jed Schlanger

”Volviéndose rojo” Domee Shi y Lindsey Collins

Logros en cinematografía

“Todo tranquilo en el frente occidental” James Friend

”Bardo, falsa crónica de un puñado de verdades” Darius Khondji

”Elvis” Mandy Walker

”Imperio de la luz” Roger Deakins

”Tár” Florian Hoffmeister

Diseño de vestuario

“Babilonia” María Zofres

”Pantera Negra: Wakanda para siempre” Ruth Carter

”Elvis” Catalina Martín

”Todo en todas partes, todo a la vez” Shirley Kurata

”La Sra. Harris va a París” Jenny Beavan

Mejor dirección

“Las almas en pena de Inisherin” Martin McDonagh

”Todo en todas partes, todo a la vez” Daniel Kwan y Daniel Scheinert

”Los Fabelman”, Steven Spielberg

”Tár”, Todd Field

”Triángulo de la tristeza”, Ruben Östlund

Mejor largometraje documental

“Todo lo que respira” Shaunak Sen, Aman Mann y Teddy Leifer

”Toda la belleza y el derramamiento de sangre” Laura Poitras, Howard Gertler, John Lyons, Nan Goldin y Yoni Golijov

”Fuego de amor” Sara Dosa, Shane Boris e Ina Fichman

”Una casa hecha de astillas” Simon Lereng Wilmont y Monica Hellström

”Navalny” Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller y Shane Boris

Mejor cortometraje documental

“Los susurradores de elefantes” Kartiki Gonsalves y Guneet Monga

”Haulout” Evgenia Arbugaeva y Maxim Arbugaev

”¿Cómo mides un año?” Jay Rosenblatt

”El efecto Martha Mitchell” Anne Alvergue y Beth Levison

”Un extraño en la puerta” Joshua Seftel y Conall Jones

Edición

“Las almas en pena de Inisherin” Mikkel E.G. Nielsen

”Elvis” Matt Villa y Jonathan Redmon

”Todo en todas partes, todo a la vez” Paul Rogers

”Tár” Monika Willi

”Top Gun: Maverick”, Eddie Hamilton

Mejor largometraje internacional del año

“Todo tranquilo en el frente occidental” Alemania

”Argentina, 1985” Argentina

”Cerrar” Bélgica

”EO” Polonia

”La chica tranquila” Irlanda

Logros en maquillaje y peluquería.

“Todo tranquilo en el frente occidental” Heike Merker y Linda Eisenhamerová

”Batman” Naomi Donne, Mike Marino y Mike Fontaine

”Pantera Negra: Wakanda para siempre” Camille Friend y Joel harlow

”Elvis” Mark Coulier, Jason Baird y Aldo Signoretti

”La ballena” Adrien Morot, Judy Chin y Anne Marie Bradley

Logros en música escrita para películas (partitura original)

“Todo tranquilo en el frente occidental” Volker Bertelmann

”Babilonia” Justin Hurwitz

”Las almas en pena de Inisherin” Carter Burwell

”Todo en todas partes, todo a la vez” Son Lux

”Los Fabelman” John Williams

Logros en música escrita para películas (canción original)

“Aplausos” de “Cuéntalo como una mujer”. Música y letra de Diane Warren

”Toma mi mano” de “Top Gun: Maverick”. Música y letra de Lady Gaga y BloodPop

”Levántame” de “Black Panther: Wakanda Forever”Música de Tems, Rihanna, Ryan Coogler y Ludwig Goransson; Letra de Tems y Ryan Coogler

”Naatu Naatu” de “RRR”Música de M. M. Keeravaani; Letra de Chandrabose

”This Is A Life” de “Everything Everywhere All at Once”Música de Ryan Lott, David Byrne y Mitski; Letra de Ryan Lott y David Byrne

Mejor película del año

“Todo tranquilo en el frente occidental” Malte Grunert, productor

”Avatar: El Camino del Agua” James Cameron y Jon Landau, Productores

”Las almas en pena de Inisherin” Graham Broadbent, Pete Czernin y Martin McDonagh, productores

”Elvis” Baz Luhrmann, Catherine Martin, Gail Berman, Patrick McCormick y Schuyler Weiss, productores

”Todo en todas partes al mismo tiempo” Daniel Kwan, Daniel Scheinert y Jonathan Wang, productores

”The Fabelmans” Kristie Macosko Krieger, Steven Spielberg y Tony Kushner, productores

”Tá”r Todd Field, Alexandra Milchan y Scott Lambert, Productores

”Top Gun: Maverick” Tom Cruise, Christopher McQuarrie, David Ellison y Jerry Bruckheimer, productores

”Triángulo de tristeza” Erik Hemmendorff y Philippe Bober, Productores

”Mujeres que hablan” Dede Gardner, Jeremy Kleiner y Frances McDormand, Productores

Diseño de producción

“Todo tranquilo en el frente occidental”: Christian M. Goldbeck y Ernestine Hipper

“Avatar: The Way of Water”: Dylan Cole y Ben Procter y Vanessa Cole

”Babylon”, Florencia Martín y Anthony Carlino

“Elvis”: Catherine Martin, Karen Murphy y Bev Dunn

“Los Fabelmans”: Rick Carter y Karen O’Hara

Mejor cortometraje de animación

“El niño, el topo, el zorro y el caballo” Charlie Mackesy y Matthew Freud

”El marinero volador” Amanda Forbis y Wendy Tilby

”Mercaderes de Hielo” João Gonzalez y Bruno Caetano

”Mi año de pollas” Sara Gunnarsdóttir y Pamela Ribon

”Un avestruz me dijo que el mundo es falso y creo que lo creo” Lachlan Pendragon

Mejor cortometraje de acción real

“Un adiós irlandés” Tom Berkeley y Ross White

”Ivalu” Anders Walter y Rebecca Pruzan

”Le Pupille” Alice Rohrwacher y Alfonso Cuarón

”Paseo nocturno” Eirik Tveiten y Gaute Lid Larssen

”La maleta roja” Cyrus Neshvad

Logro en el sonido

“Todo tranquilo en el frente occidental” Viktor Prášil, Frank Kruse, Markus Stemler, Lars Ginzel y Stefan Korte

”Avatar: El camino del agua” Julian Howarth, Gwendolyn Yates Whittle, Dick Bernstein, Christopher Boyes, Gary Summers y Michael Hedges

”Batman” Stuart Wilson, William Files, Douglas Murray y Andy Nelson

”Elvis” David Lee, Wayne Pashley, Andy Nelson y Michael Keller

”Top Gun: Maverick” Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon y Mark Taylor

Logros en efectos visuales

“Todo tranquilo en el frente occidental” Frank Petzold, Viktor Müller, Markus Frank y Kamil Jafar

”Avatar: El camino del agua” Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett

”Batman” Dan Lemmon, Russell Earl, Anders Langlands y Dominic Tuohy

”Pantera Negra: Wakanda para siempre” Geoffrey Baumann, Craig Hammack, R. Christopher White y Dan Sudick

”Top Gun: Maverick” Ryan Tudhope, Seth Hill, Bryan Litson y Scott R. Fisher

Guión adaptado

“Todo tranquilo en el frente occidental”,guión de Edward Berger, Lesley Paterson e Ian Stokell

”Glass Onion: A Knives Out Mystery”, escrito por Rian Johnson

”Vivir”, guion por Kazuo Ishiguro

”Top Gun: Maverick”, guión de Ehren Kruger y Eric Warren Singer y Christopher McQuarrie; Historia de Peter Craig y Justin Marks

”Mujeres que hablan”, Guión de Sarah Polley

Guión original

“Las almas en pena de Inisherin” Escrita por Martin McDonagh

”Todo en todas partes, todo a la vez”, escrito por Daniel Kwan y Daniel Scheinert

”Los Fabelman” Escrita por Steven Spielberg y Tony Kushner

”Tár”, escrita por Todd Field

”Triángulo de la tristeza”, escrito por Ruben Östlund

SOBRE LA ACADEMIA

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas es una comunidad global de más de 10,000 de los artistas, cineastas y ejecutivos más destacados que trabajan en el cine.

Además de celebrar y reconocer la excelencia en el cine a través de los Oscar, la Academia apoya una amplia gama de iniciativas para promover las artes y las ciencias del cine, incluida la programación pública, proyecciones, publicaciones, divulgación educativa, exhibiciones y más.