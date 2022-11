Lindsay Lohan confesó durante su aparición en The Tonight Show con Jimmy Fallon que le gustaría formar parte de una secuela de la película Freaky Friday (Un viernes de locos), que protagonizó con Jamie Lee Curtis en 2003.

Fallon le preguntó a Lindsay Lohan sobre su participación en una segunda parte de la cinta y la actriz dijo que Jamie Lee Curtis la había contactado para hablar sobre esa posibilidad.

“En primer lugar, tomemos el hecho de que estaba en un set filmando y Jamie Lee Curtis me escribe y me emociono y me distraigo de inmediato”, explicó Lohan.

“Así que tuve que bajar a la Tierra y decir: ‘está bien, estoy en el set, tengo que concentrarme’. Y luego dijo Freaky Friday 2 y me emocioné más!”.

Previamente, Curtis había revelado a Entertainment Tonight que estaba pensando en una secuela para la mencionada película y que incluso ya había hablado con Disney.

“Tengo que ser abuela, y solo imaginar a Lindsay intentar ser abuela me hace reír, y yo siendo abuela tratando de cuidar a los niños pequeños me hace reír, así que asumo que será algo”, explicó.

Asimismo, Lindsay Lohan, que está promocionando la recién estrenada Falling for Christmas, que se puede ver en Netflix, también fue cuestionada sobre una posible secuela de la película Mean Girls, pero solo comentó que eso se encuentra en manos de la guionista y comediante Tina Fey.

