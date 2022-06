Tras un espectacular estreno que recaudó 120 millones de dólares en su primer fin semana, el interés del público por la cinta de acción no ha mermado, pues en su segundo fin de semana en cines ingresó más de 90 millones, una retención de audiencia que ni la factoría Marvel ha logrado en sus estrenos más recientes.

Antes de “Top Gun: Maverick” la película más lucrativa de Cruise en el país norteamericano fue “War of the Worlds”, que recaudó 234 millones en 2005, cuando el contexto era mucho más propicio para el negocio de los cines.

Hay tres razones que explican el buen desempeño del filme: Se presentó por todo lo alto en el Festival de Cannes, ha recibido críticas excelentes y tuvo una fecha de estreno estratégica, durante el fin de semana en el que EE.UU. celebraba el Memorial Day, que contaba con el lunes como festivo en todo el país.

Así, en tan solo cuatro días, el estudio Paramount+ logró recuperar su inversión de más de 170 millones en la cinta, dirigida por el arquitecto Joseph Kosinski (“Tron: Legacy”).

La secuela, que ha llegado 36 años después del estreno de la película original, también superó con creces el estreno de “Top Gun” en 1986, que solo ingresó 8 millones de dólares en su primer fin de semana, según los registros del portal Box Office Mojo.

“Vi la primera cinta cuando era un niño, con 12 años, y me impresionó mucho el estilo de Tony Scott, pero también sabía que tenía que hacerlo mío. Que tenía que llevar la historia hacia el futuro y no mirar hacia atrás”, afirmó Kosinski en una entrevista reciente con Efe.

El resto de la taquilla del fin de semana en EE.UU. estuvo copado por “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (9,2 millones de dólares en su quinta semana), “The Bob’s Burgers Movie” (4,5 millones en su segunda semana), “The Bad Guys” (3,3 millones en su séptima semana) y “Downton Abbey: A New Era” (2,9 millones en su tercera semana).