Bad Bunny y Brad Pitt lideran la taquilla de Estados Unidos con “Bullet Train”

“Bullet Train”, la comedia de acción protagonizada por Brad Pitt y Bad Bunny, lideró la taquilla del fin de semana en EE.UU., aunque con unos tímidos 30 millones de dólares en lo que supone el peor fin de semana del verano para la cartelera.

El estreno de esta película, que ha costado a Sony Pictures más de 90 millones de dólares, se ha visto algo perjudicado por su calificación “R” en el sistema de audiencias estadounidense, reservado para películas con contenidos no aptos para menores de edad.

Con un estilo único, “Bullet Train” adapta una novela homónima de Kotaro Isaka que sigue a un sicario en plena crisis existencial (Pitt) durante su viaje en un tren bala japonés con la única misión de recuperar una valiosa maleta abandonada.

Lo que el protagonista no espera es que a bordo de ese tren de alta velocidad viajen algunos de los sicarios más destacados del planeta, cada uno enfrascado en su objetivo hasta que aparecen rencillas, enemistades e incluso clientes compartidos que terminan por hacer de ese trayecto un disparatado y sanguinario caos.

Aunque la rentabilidad de Pitt no queda en entredicho ya que, como destaca el portal especializado Box Office Mojo, las películas protagonizadas por el conocido actor suelen rendir mejor en los mercados extranjeros, que se espera que se beneficien del tirón comercial de Bad Bunny, el artista más escuchado en todo el mundo durante los dos últimos años.

Por su parte, los cines de EE.UU. cierran la temporada de estrenos de verano con el primer fin de semana que recauda menos de 100 millones de dólares, algo que no ocurría desde 2021, cuando los cines aún operaban bajo las restricciones de la pandemia.

Por detrás de “Bullet Train” quedó la animada “DC League of Super-pets”, con 11 millones de dólares.”Nope”, la última propuesta del cineasta Jordan Peele, se conformó con la tercera posición y 8 millones de dólares en su tercera semana tras un debut que superó los 44 millones.

”Thor: Love and Thunder” y “Minions: The Ride of Gru”, cierran el listado como la cuarta (7,1 millones) y la quinta (7 millones) cintas más vistas.