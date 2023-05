Arnold Schwarzenegger no descarta seguir los pasos de su yerno en el universo Marvel

Arnold Schwarzenegger confirmó la semana pasada que no volverá a la saga ‘Terminator’ que tanta popularidad le granjeó en las décadas de los ochenta y noventa.

La aclaración era necesaria, teniendo en cuenta que James Cameron, director de las entregas más emblemáticas de la saga -las dos primeras-, había anunciado poco antes que estaba trabajando en un nuevo guion con el que revitalizar la maltrecha franquicia.

El que fuera gobernador de California dejó muy claro que esa etapa de su vida estaba cerrada, sobre todo tras el fracaso en taquilla y las pésimas críticas que recibió ‘Terminator: Destino Oscuro’, en 2019.

La aventura reunía de nuevo al intérprete austríaco con la actriz que dio vida a la mítica Sarah Connor en ‘Terminator’ (1984) y ‘Terminator 2: el juicio final’ (1992), Linda Hamilton.Ese reencuentro, sin embargo, no pudo enderezar el rumbo de una saga que ha ido a la deriva en los últimos 17 años.

“Las secuelas estaban muy mal escritas. La saga no ha terminado, pero yo sí”, explicaba a The Hollywood Reporter tras precisar que la tercera cinta, ‘La rebelión de las máquinas’ (2003), también le pareció “grandiosa”. “Se necesitan grandes ideas... Esas películas fueron en buena parte las que me dieron el éxito, así que veré las próximas con mucho cariño”, concluía.

A sus 75 años, el astro de Hollywood necesita cambiar de aires y cultivar su pasión interpretativa con proyectos radicalmente diferentes. Este jueves, 25 de mayo, se estrena en Netflix su nueva serie ‘Fubar’, y pronto lo hará un documental de tres partes, titulado ‘Arnold’, en el que hará un exhaustivo repaso sobre su vida.

Asimismo, el expolítico no descarta seguir los pasos de su yerno Chris Pratt, casado con su hija Katherine Schwarzenegger, en el universo de superhéroes de la factoría Marvel. “¡Si el papel es adecuado!”, ha matizado en una entrevista a Men’s Health.

En el caso de acabar aceptando una oferta, la propuesta tendrá que estar a la altura de la tercera entrega de ‘Guardianes de la galaxia’, en la que Pratt hizo un trabajo excepcional a ojos de su suegro. “Es la combinación perfecta de comedia y acción, sin parar. Lo has bordado, Chris, me ha encantado y estoy muy orgulloso de ti”, escribía en Twitter.