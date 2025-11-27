Unah otorga asueto por proceso electoral y entrega de instalaciones al CNE

Tegucigalpa, Honduras.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) informó este jueves que suspenderá temporalmente sus actividades académicas y administrativas con motivo de las elecciones generales que se realizarán el domingo 30 de noviembre, una jornada en la que más de 6.5 millones de hondureños están convocados a votar. El proceso electoral avanza conforme a lo programado. Desde el 20 de noviembre, las autoridades iniciaron la distribución de las maletas electorales en los 18 departamentos del país, marcando la etapa final de preparación de cara a la votación.

En un comunicado oficial, la Unah explicó que, como parte de su colaboración con el proceso democrático y en cumplimiento de la entrega de espacios que servirán como centros de votación, el viernes 28 de noviembre no habrá labores en ninguno de los campus a nivel nacional.