Mario Morazán denuncia ante la OEA presuntas irregularidades en el TJE

Tegucigalpa, Honduras.

Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), presentó este martes 25 de noviembre ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) una serie de señalamientos sobre presuntas irregularidades ocurridas en el órgano electoral, a solo cinco días de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. Morazán afirmó que decidió participar en la sesión extraordinaria debido al clima de desinformación que habría sido generado desde la propia presidencia del TJE y otros sectores externos. Señaló que, debido a ese contexto, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores autorización para intervenir ante la OEA.

Cuestionamientos al funcionamiento interno del TJE

Durante su intervención, el magistrado recordó que el TJE fue creado hace cinco años y que está integrado por cinco magistrados. Recalcó además que el sistema electoral hondureño opera de forma paralela con el Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de la organización logística de los comicios, y con la unidad especial contra delitos electorales del Ministerio Público. Morazán expresó preocupación por el comportamiento de Mario Flores Urrutia, presidente del TJE, a quien acusó de actuar sin apego a su investidura. Afirmó que Flores Urrutia habría mantenido una postura más cercana a su rol previo como abogado del Partido Nacional, al que representó durante más de una década.

Convocatorias irregulares y decisiones cuestionadas

El magistrado también abordó las controversias relacionadas con solicitudes de medidas cautelares sobre la inscripción de candidatos a diputados. Durante la sesión, mostró documentación que —según expresó— evidenciaría inconsistencias en el proceso. Morazán señaló que el 8 de octubre el presidente del TJE convocó a una reunión a las 4:18 de la tarde para revisar dos solicitudes de medidas cautelares, aunque en la convocatoria no se explicaba el propósito ni se adjuntaba una agenda detallada. El magistrado cuestionó que la convocatoria se emitiera antes de que las solicitudes ingresaran formalmente al tribunal, ya que, conforme a los registros, estas fueron recibidas hasta las 5:14 de la tarde. Explicó que decidió no participar en esa sesión ni en la aprobación de la agenda porque, según afirmó, no se contaban con los antecedentes remitidos por el CNE. Morazán denunció además que se realizaron sesiones con solo dos magistrados, lo que —según dijo— contradice lo establecido en la ley electoral respecto al quórum requerido para la toma de decisiones.

Recusaciones sin trámite y resoluciones fuera de tiempo