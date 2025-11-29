Roberto Contreras llama a votar en paz y respetar resultados electorales

Cortés, Honduras.

A menos de un día de las elecciones generales de 2025, Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y candidato a la reelección por la Municipalidad de San Pedro Sula, pidió a la población acudir a las urnas en un ambiente de paz y participación ciudadana.

Contreras instó a los hondureños a vivir la jornada electoral como “una fiesta cívica” y a ejercer el voto desde tempranas horas.

“Es importante que la población hondureña participe desde muy temprano en este proceso democrático y a través del voto elija a sus representantes de manera responsable y consciente”, afirmó el edil sampedrano en un comunicado oficial.