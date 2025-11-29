Roberto Contreras llama a votar en paz y respetar resultados electorales

A menos de un día de las elecciones generales de 2025, Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y candidato a la reelección por la Municipalidad de San Pedro Sula, pidió a la población acudir a las urnas en un ambiente de paz y participación ciudadana.
Contreras instó a los hondureños a vivir la jornada electoral como “una fiesta cívica” y a ejercer el voto desde tempranas horas.
“Es importante que la población hondureña participe desde muy temprano en este proceso democrático y a través del voto elija a sus representantes de manera responsable y consciente”, afirmó el edil sampedrano en un comunicado oficial.
Asimismo, el dirigente liberal subrayó que la tranquilidad, el respeto y la convivencia pacífica deben prevalecer durante el proceso electoral.
En su mensaje, hizo un llamado directo a la militancia del Partido Liberal. “Liberales salgamos todos a votar masivamente, con responsabilidad y esperanza en un mejor futuro para Honduras, y así garantizar el proceso eleccionario”, dijo el alcalde de San Pedro Sula.
Contreras enfatizó además la necesidad de respetar tanto el proceso como los resultados que surjan de las urnas.
“Es primordial que se respete la voluntad del pueblo y trabajar juntos para seguir contribuyendo al desarrollo de San Pedro Sula y Honduras”, sostuvo.
El futuro de Honduras, en manos del pueblo
El comunicado se emetió a pocas horas de que más de seis millones de hondureños acudan a las urnas para elegir un presidente, tres designados presidenciales, 298 corporaciones municipales, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano. La jornada definirá al sucesor de la actual presidenta, Xiomara Castro, quien concluirá su mandato el próximo 27 de enero.
En la contienda presidencial participan cinco candidatos, aunque tres concentran la mayor intención de voto: Rixi Moncada, por el Partido Libre; Salvador Nasralla, por el Partido Liberal; y Nasry Asfura, por el Partido Nacional.
El proceso electoral se desarrolla bajo observación internacional y con presencia de misiones que evaluarán el desarrollo de la votación y el escrutinio.