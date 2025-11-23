Rixi Moncada cierra campaña en el Distrito Central con críticas al sector empresarial

Tegucigalpa

Rixi Moncada, candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), dio por finalizada su campaña política en el Distrito Central, con la presencia de empleados públicos y de la militancia de su partido.En su discurso volvió a cuestionar a los empresarios y recalcó la necesidad de “democratizar la economía”, además de reiterar que impulsará un cambio en el sistema tributario hondureño.

“Esos empresarios que no son pocos, les dicen informales y que no pagan impuestos. Les dicen micros, los grandes, los 25 de las 10 familias y los hacen ir a quitar préstamos, y cuando llegan al banco también les cobran un 80% de los intereses. No aceptamos esa injusticia; el cambio de leyes y que todos paguen impuestos llega al siguiente período 2026-2030”, advirtió.

La exministra de Finanzas y Defensa aseguró que la presidenta Xiomara Castro ha hecho un buen trabajo y afirmó que seguirá esa línea si resulta electa.

“La presidenta Xiomara Castro deja un gran legado que reconocemos y enaltecemos: redujo en más del 20% los homicidios. Les duele a los narcos, a los golpistas, que una mujer les deje ese legado. Después del legado de Xiomara Castro viene el legado de Rixi Moncada”, expresó.

Sobre el cierre de campaña, declaró: “Hoy cerramos este capítulo de campaña alegre, victoriosa. En cada lugar he estrechado las manos callosas de nuestros trabajadores, he visto la esperanza de nuestras jóvenes, el amor de las familias”.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

También volvió a referirse a la comitiva hondureña que viajó a Estados Unidos para asistir a una audiencia convocada por María Elvira Salazar, congresista estadounidense.

Moncada advirtió que el domingo 30 de noviembre, “además de las boca de urna, nosotros tendremos nuestro propio conteo rápido. Estas elecciones no se las van a robar, vamos a defender nuestros votos”.