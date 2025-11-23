Nasralla promete liberar del tráfico a El Progreso y a construirle un hospital

El cierre de campaña de Salvador Nasralla y Alexander López en El Progreso estuvo respaldada por una multitud de correligionarios.
Sin importar la lluvia, miles de liberales se concentraron en la salida al sur de El Progreso, Yoro.
En su discurso, Nasralla se comprometió a trabajar de la mano de Alexander López.
"Vamos a construir un hospital", dijo en medio de una ovación de los asistentes. "Les voy a hablar no como presentador, sino como ingeniero", agregó.
También presentaron a todos los candidatos a diputados del Partido Liberal. Pidió el respaldo para todos ellos.
Constantemente, Nasralla se comprometió con Alexander López a trabajar de la mano y entre otras cosas, le dijo que se iba a encargar de "liberar" El Progreso del congestionamiento que se hace en el obelisco en la salida al norte.
Pero no todo acabó ahí, se registró una rodada de motos desde la calle del comercio de esta ciudad. También se presentó el grupo Miramar de México.
Algo similar a lo de El Progreso se había registrado en Subirana, Yoro el sábado.
"Junto a la alcaldesa Martha Puentes y líderes locales, afirmamos con mi esposa Iroshka, una visión de desarrollo integral, donde Yoro no quede rezagado, sino que se convierta en un motor regional de crecimiento, conocimiento y movilidad", escribió Nasralla.
"El verdadero progreso llega cuando un territorio tiene caminos seguros, escuelas fortalecidas y una generación preparada para asumir los desafíos del futuro", cerró.