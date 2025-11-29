Nicaragua desea a Honduras una jornada electoral tranquila “desde sus derechos soberanos”

El Gobierno de Managua expresó su respaldo al pueblo hondureño y a la presidenta Xiomara Castro, deseándoles una jornada electoral tranquila y segura en el marco de sus derechos soberanos

    Fotografía de archivo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, junto a la copresidenta, Rosario Murillo.

     Foto: EFE/Jorge Torres
  • 29 de noviembre de 2025 a las 18:39 -
  • Agencia EFE
San José, Costa Tica

El Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, deseó este sábado a Honduras una jornada electoral tranquila y segura “desde sus derechos soberanos”, y tildó de “valiente” a la mandataria hondureña, Xiomara Castro.

“Con nuestro respeto y cariño de siempre, y en hermandad centroamericana, deseamos al pueblo del gran héroe Francisco Morazán, a través de su presidenta, la valiente compañera Xiomara Castro, una jornada electoral tranquila y segura, desde sus derechos soberanos”, indicó el Gobierno de Managua en una declaración.

¿Dónde votarán los hondureños en USA? Aquí la lista completa

Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), aliado de los sandinistas en Nicaragua, o el retorno de los conservadores Nacional y Liberal, en un país golpeado por la pobreza, la corrupción y la inseguridad.

En la contienda electoral de Honduras participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.

En lanchas y asnos trasladan material electoral en zonas rurales de Honduras

El Partido Nacional llega a las elecciones fortalecidas en la víspera por el respaldo a Nasry Asfura expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha pedido a los hondureños que voten por él, mientras que a Rixi Moncada y Salvador Nasralla los ha tildado de “comunistas”.

Además de escoger al sucesor de Xiomara Castro, los hondureños votarán por tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano.

