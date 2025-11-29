Nicaragua desea a Honduras una jornada electoral tranquila “desde sus derechos soberanos”

San José, Costa Tica

El Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, deseó este sábado a Honduras una jornada electoral tranquila y segura “desde sus derechos soberanos”, y tildó de “valiente” a la mandataria hondureña, Xiomara Castro. “Con nuestro respeto y cariño de siempre, y en hermandad centroamericana, deseamos al pueblo del gran héroe Francisco Morazán, a través de su presidenta, la valiente compañera Xiomara Castro, una jornada electoral tranquila y segura, desde sus derechos soberanos”, indicó el Gobierno de Managua en una declaración.

Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), aliado de los sandinistas en Nicaragua, o el retorno de los conservadores Nacional y Liberal, en un país golpeado por la pobreza, la corrupción y la inseguridad. En la contienda electoral de Honduras participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.