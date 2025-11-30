Jorge Cálix participa como miembro de mesa en Olancho

OLANCHO, HONDURAS

Jorge Cálix, actual diputado del Partido Liberal, participó este domingo en las elecciones generales como miembro de mesa en el departamento de Olancho. El parlamentario justificó su participación en la defensa de los votos a favor de Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal.

"Aquí casual defendiendo los votos de Salvador Nasralla y del Partido Liberal", escribió en sus redes sociales el congresista liberal. En otra publicación, Cálix mencionó que Nasralla "necesita a todos, que nadie se quede en casa. ¡Todos a votar! Estamos a tiempo de ser todos parte de esta historia".

Jorge Cálix no fue inscrito para participar en generales

Jorge Cálix fue precandidato presidencial del Partido Liberal en las pasadas elecciones primarias de marzo de 2025. El legislador fue derrotado por Nasralla. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Intentó participar como candidato a diputado por el departamento de Olancho; sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió no inscribir su candidatura pese a un fallo del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Elecciones 2025 en Honduras

Más de 6.5 millones de hondureños estaban convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los partidos conservadores Nacional y Liberal. Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana. En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.