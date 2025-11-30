Jorge Cálix participa como miembro de mesa en Olancho

Jorge Cálix, actual diputado del Partido Liberal, participó este domingo en las elecciones generales como miembro de mesa en el departamento de Olancho.
El parlamentario justificó su participación en la defensa de los votos a favor de Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal.
"Aquí casual defendiendo los votos de Salvador Nasralla y del Partido Liberal", escribió en sus redes sociales el congresista liberal.
En otra publicación, Cálix mencionó que Nasralla "necesita a todos, que nadie se quede en casa. ¡Todos a votar! Estamos a tiempo de ser todos parte de esta historia".
Jorge Cálix no fue inscrito para participar en generales
Jorge Cálix fue precandidato presidencial del Partido Liberal en las pasadas elecciones primarias de marzo de 2025. El legislador fue derrotado por Nasralla.
Intentó participar como candidato a diputado por el departamento de Olancho; sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió no inscribir su candidatura pese a un fallo del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Elecciones 2025 en Honduras
Más de 6.5 millones de hondureños estaban convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los partidos conservadores Nacional y Liberal.
Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.
En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.
Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebran bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.