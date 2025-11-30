Exembajador nicaragüense señala panorama adverso para Rixi Moncada

Tegucigalpa, Honduras.

El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields Yescas, reaccionó en la plataforma X tras conocerse los primeros escrutinios de actas de las elecciones generales de este 30 de noviembre.

En su mensaje, McFields afirmó que "Rixi parece perder las elecciones con cifras catastróficas", señalando que los resultados preliminares serían, a su criterio, peores de lo esperado para la candidata.