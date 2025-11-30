Exembajador nicaragüense señala panorama adverso para Rixi Moncada

En su mensaje, Arturo McFields afirmó que "Rixi parece perder las elecciones con cifras catastróficas"

    El exdiplomático también denunció que agentes militares intervinieron para "cerrar centros y expulsar observadores".

Tegucigalpa, Honduras.

El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields Yescas, reaccionó en la plataforma X tras conocerse los primeros escrutinios de actas de las elecciones generales de este 30 de noviembre.

En su mensaje, McFields afirmó que "Rixi parece perder las elecciones con cifras catastróficas", señalando que los resultados preliminares serían, a su criterio, peores de lo esperado para la candidata.

El exdiplomático también denunció la presencia de militares y policías en algunos centros de votación, asegurando que estos habrían intervenido para "cerrar centros y expulsar observadores".

Finalmente, McFields calificó la situación como la ejecución de un supuesto "Plan Maduro", acusando al Gobierno hondureño de intentar "robarse las elecciones y proclamar victoria sin actas".

