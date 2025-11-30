David Matamoros Batson: "Partido Nacional tiene su propio Trep"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

David Matamoros Batson, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE, ahora CNE), acudió a votar en Tegucigalpa, se refirió al ambiente electoral y cómo se prepara el Partido Nacional para recibir los resultados de las elecciones generales. Matamoros Batson indicó que el Partido Nacional cuenta con su propio conteo preliminar de resultados.

"Hoy hemos hecho una prueba en la mañana, tenemos reportados todos los miembros de junta, en base de datos, se han reportado todos los custodios y equipos", señaló. Y agregó: "Tenemos más información que el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE) en este momento, de cómo está caminando el proceso, estamos muy contentos". "Las cifras que tenemos andan arriba de 540,000 personas que han votado hasta esta hora. Eso nos satisface, quiere decir que hay una buena participación", explicó.

Batson subrayó que el Partido Nacional ganará las elecciones, al tiempo que llamó a la militancia del Partido Nacional a "no confiarse". Vamos a ganar las elecciones, pero no podemos confiarnos. "Nosotros estamos arriba por 4.5%. Pero, les digo, es un tema que no podemos confiarnos, no podemos descuidar en ningún momento el trabajo que estamos haciendo", finalizó. En contraste a las declaraciones de Batson, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, dijo que la publicación de encuestas a boca de urna son ilegales. "Los medios de comunicación que están publicando supuestas bocas de urna con declaraciones de triunfalismo, están violando la Ley Electoral, pues no están autorizados por el CNE y, por ello, debe deducirse la responsabilidad correspondiente", puntualizó. Asimismo, hizo un llamado a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) a que "permanezcan en las Juntas hasta que finalice la votación y el escrutinio y se realice la transmisión de actas y datos. ¡Cuiden la voluntad popular!".

Elecciones 2025 en Honduras