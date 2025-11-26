Elecciones en Honduras: declaran Ley Seca a nivel nacional por tres días

Comayagua, Honduras.

La alcaldía municipal de Comayagua recordó este miércoles a la ciudadanía la implementación de la Ley Seca, la cual entrará en vigencia un día antes de las elecciones generales del 30 de noviembre.

Según el comunicado, la instrucción se implementará desde las 6:00 a.m. del sábado 29 de noviembre hasta las 6:00 p.m. del lunes 1 de diciembre del presente año.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer que la medida se implementará a nivel nacional y prohíbe la realización de espectáculos públicos.