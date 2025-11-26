Elecciones en Honduras: declaran Ley Seca a nivel nacional por tres días

El CNE confirma Ley Seca nacional por elecciones. Las multas llegarán hasta 10 salarios mínimos

    La disposición fue emitida en Comayagua el 25 de noviembre de 2025.

Comayagua, Honduras.

La alcaldía municipal de Comayagua recordó este miércoles a la ciudadanía la implementación de la Ley Seca, la cual entrará en vigencia un día antes de las elecciones generales del 30 de noviembre.

Según el comunicado, la instrucción se implementará desde las 6:00 a.m. del sábado 29 de noviembre hasta las 6:00 p.m. del lunes 1 de diciembre del presente año.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer que la medida se implementará a nivel nacional y prohíbe la realización de espectáculos públicos.

Además, impide el expendio y distribución de bebidas alcohólicas en restaurantes, discotecas, bares, karaokes, cantinas, billares, night clubs, tiendas de conveniencia, pulperías, establecimientos de venta de licores y cualquier otro local donde se comercialicen o distribuyan estas bebidas.

El acuerdo se sustenta en los artículos 4, 19, 33, 34, 35 y 36, así como el 128 de la Ley de Policía y de Convivencia Social; el artículo 13, numeral 10 de la Ley de Municipalidades; y el artículo 246 de la Ley Electoral de Honduras.

De acuerdo con el comunicado, el incumplimiento a lo establecido en el artículo 246 de la Ley Electoral acarreará multas que oscilan entre cuatro (4) y diez (10) salarios mínimos.



