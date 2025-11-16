CNE blinda sistema de transmisión previo a elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) llevó a cabo la ceremonia de triple sellado del software Krnos-Trep, la plataforma tecnológica que se empleará en los centros de votación durante las elecciones del 30 de noviembre. Este procedimiento constituye una de las etapas más importantes en la preparación del sistema de transmisión de resultados preliminares, al asegurar que los datos y los mecanismos de divulgación sean totalmente inviolables.

El triple sellado es un proceso técnico que protege formalmente el software para impedir cualquier alteración o modificación en cualquiera de sus fases. Con este resguardo, el CNE asegura que se garantiza la integridad del sistema antes de su distribución a los centros de votación del país. El pleno de consejeros del organismo electoral acompañó la actividad. Según explicó el ente electoral, la aplicación Kronos-Trep será la herramienta encargada de transmitir los resultados preliminares el día de los comicios, por lo que su presellado responde a la necesidad de asegurar su funcionamiento bajo estrictos controles técnicos desde antes de su utilización en campo.

La ceremonia se desarrolló conforme al artículo 282 de la Ley Electoral, que establece este procedimiento como un mecanismo para fortalecer la seguridad informática del sistema que se empleará en las elecciones generales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.