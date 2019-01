Catorce ideas de negocio para emprendedores en Honduras

Errores que no debes cometer De los errores se aprende, dice un refrán. Y en el caso de las empresas, si no quieres fracasar es necesario escuchar experiencias de otros empresarios para no cometer los mismos errores. La escuela de negocios ThePowerMBA ha reunido estas claves para conseguir el éxito:



1. Valorar si la idea encaja con los fundadores

Identifica las implicaciones que conlleva la idea y plantea si los fundadores son las personas adecuadas para el proyecto, teniendo en cuenta sus capacidades o el momento vital en el que se encuentren. 2. Validar la idea

Antes de desarrollar un producto o servicio estudia previamente si existe una demanda en torno a él. Es necesario realizar un estudio mínimo del producto, si tendrá demanda y si va a ser rentable. 3. Construir un mínimo producto viabley no centrarse en salir al mercado con el producto perfecto. Lo óptimo es salir al mercado con un producto que sea lo suficientemente viable y, ya en el camino, recomiendan ir mejorando el producto. 4. No escalar antes de tiempo

Las empresas que no consiguen despegar tienden a echar la culpa a la falta de marketing y comienzan a invertir en él. Abre la mente y céntrate primero en modificar tu propuesta de valor hasta conseguir un encaje perfecto. 5. Comunicar el proyecto de manera clara y convincente

“Si los fundadores no comunican los mensajes de manera eficaz no se produce la tracción y el proyecto termina muriendo”, señalan. 6. Entender los pilares del marketing

“Tener una formación en marketing es una ventaja competitiva respecto al resto. Es importante entender los pilares básicos del marketing (posicionamiento, segmentación…) y completarlo con formación en marketing digital”.