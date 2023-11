Mejora tu futuro profesional estudiando una especialización veterinaria de forma flexible

Si decidiste estudiar el Grado en Veterinaria, posiblemente tu mayor motivación es mejorar la calidad de vida y el bienestar de los animales. Tu vocación es totalmente compatible con la posibilidad de seguir avanzando en tu trayectoria profesional y tener un futuro laboral brillante. La mejor forma de conseguirlo es completar tu formación actual con una especialización en Atención Clínica Veterinaria. Estudiar un curso o máster en algún área específica te abrirá muchas puertas en el mercado laboral, ya sea en el sector privado o en el campo de la investigación. Incluso podrías montar tu propia clínica en un futuro, el sueño de cualquier veterinario apasionado por su trabajo.

¿Por qué es buena idea estudiar un curso o máster en Atención Clínica Veterinaria?

Cada año se matriculan 1.400 veterinarios en España. La saturación de profesionales en este sector se traduce en salarios más bajos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) los veterinarios son los profesionales sanitarios peor pagados. Por esta razón, tener una especialización es una buena forma de diferenciarse de la competencia y acceder puestos mejor remunerados.

Especializarse en un área también contribuye de manera significativa al bienestar animal

La medicina veterinaria ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas. Al igual que en la medicina humana tenemos cardiólogos, dermatólogos, oftalmólogos... las clínicas veterinarias están adoptando cada vez más este enfoque en diferentes especialidades que ha demostrado tener un impacto muy positivo en la esperanza de vida de las mascotas. Gracias a los avances en diagnóstico y tratamiento la esperanza de vida de los perros aumentó un 4% desde 2002 y la de los gatos un 10%

“De media los gatos viven 12,1 años y los perros 11 años, pero cada vez con más frecuencia los perros de razas grandes superan los 12 años de esperanza de vida y los de razas pequeñas llegan tranquilamente a los 15 ó 18 años” – explica Jaime Díaz, gerente de la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC).

¿Qué se necesita para estudiar una especialización en Atención Clínica Veterinaria?

Los requisitos para estudiar una especialización dependen de la modalidad que hayas elegido (curso o máster) y del carácter oficial o no de la titulación. Para estudiar un máster universitario es necesario haber completado el Grado en Veterinaria, pero las titulaciones propias de los centros privados no suelen tener esta exigencia. Estos cursos y másteres no dan acceso al doctorado, pero en algunos casos otorgan puntos para las oposiciones y permiten convalidar créditos de estudio. Además, las titulaciones propias destacan por su enfoque práctico y aplicado que suele ser muy valorado en el sector privado.

¿Dónde estudiar de forma flexible un curso o máster en Atención Clínica Veterinaria?

La flexibilidad horaria es muy valorada por los veterinarios que quieren adquirir conocimientos en áreas específicas. Sabemos que esta profesión implica un gran compromiso y muchas veces sus agendas son incompatibles con el estudio presencial. Por eso, la formación online ha ido ganando terreno en los últimos años como una opción para seguir aprendiendo.

Cursos online de Euroinnova para profesionales veterinarios

· Curso de radiología veterinaria: en este curso los profesionales veterinarios pueden adquirir conocimientos especializados en el uso de técnicas de diagnóstico por imagen (radiografías, ultrasonidos, TAC, etc.)

· Curso de odontología veterinaria: proporciona los conocimientos necesarios para prevenir y tratar enfermedades dentales en las mascotas (extracciones, limpiezas, manejo de los problemas periodontales, etc.)

· Curso de medicina veterinaria en Acuicultura: se enfoca en el cuidado de los animales acuáticos (enfermedades comunes, tratamiento de las instalaciones acuícolas, etc.)

· Curso de auxiliar técnico veterinario: forma a los profesionales que sirven de apoyo a los veterinarios en las clínicas. Los alumnos adquieren conocimientos sobre el manejo y cuidado de los animales o técnicas de enfermería.

Másteres online de Euroinnova para profesionales veterinarios

· Máster en oncología veterinaria: es una especialización centrada en el diagnóstico y tratamiento de todo tipo de tumores en animales de compañía. A lo largo de la formación los alumnos pueden aprender todo lo relacionado con las neoplasias, técnicas de diagnóstico por imagen o terapias oncológicas.

· Máster en dermatología veterinaria: se centra en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la piel en las mascotas. Los veterinarios tendrán la oportunidad de ampliar sus conocimientos sobre el tratamiento de las infecciones o enfermedades parasitarias comunes en perros y gatos.

· Máster en animales exóticos: ofrece formación especializada en el cuidado de aves, roedores o reptiles que sufren patologías que son propias de su especie.

