El Torneo AASCA, patrocinado por Yude Canahuati, reunió lo mejor del tenis juvenil

San Pedro Sula se convirtió en el escenario principal del deporte y la educación del 9 al 11 de abril, fechas en las que se llevó a cabo el Torneo de Tenis de la Association of American Schools of Central America (AASCA). Este evento no solo destacó por su impecable organización, sino también por el firme compromiso de sus aliados con el desarrollo integral de los jóvenes atletas que se dieron cita en la ciudad.
El torneo, organizado por la red de escuelas bilingües más influyente de Centroamérica, se consolidó como una plataforma de alto nivel competitivo y un importante espacio de intercambio cultural. Jóvenes deportistas de diversos países de la región demostraron sus habilidades en la cancha, convirtiendo al Club Hondureño Árabe, bajo la anfitrionía de la Escuela Internacional Sampedrana (EIS), en el escenario ideal para el compañerismo y la superación personal.
Los representantes de la Escuela Internacional Sampedrana destacaron notablemente durante la jornada, logrando alcanzar múltiples posiciones en el podio. Un ejemplo de este éxito fue el primer lugar obtenido en la categoría masculina U15, un logro que reafirmó el enorme potencial del talento local y el elevado nivel de competencia que poseen los participantes hondureños en disciplinas deportivas internacionales.
En este marco, la presencia de Yude Canahuati como uno de los principales patrocinadores fue determinante para el éxito del encuentro. Más allá del respaldo institucional al evento, la empresa demostró su voluntad de contribuir activamente al desarrollo de la sociedad, apostando por iniciativas que combinan la formación académica con la disciplina física, pilares fundamentales para el crecimiento de las futuras generaciones.
La integración entre el deporte y la marca fue total, creando un entorno dinámico para los asistentes. Yude Canahuati aprovechó la ocasión para realizar una exhibición de sus más recientes modelos, brindando a padres de familia, atletas y visitantes la oportunidad de conocer de cerca las innovaciones tecnológicas de Ford y explorar sus opciones de financiamiento en un espacio de interacción relajado y familiar.
Con este tipo de acciones, la empresa reafirma su rol como un aliado estratégico del crecimiento en Honduras. Al impulsar escenarios donde la educación, el deporte y la innovación convergen, Yude Canahuati demuestra su visión de construir oportunidades a largo plazo, consolidándose como un motor de desarrollo que apoya los sueños y el esfuerzo de la juventud hondureña.