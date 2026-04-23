El Torneo AASCA, patrocinado por Yude Canahuati, reunió lo mejor del tenis juvenil

San Pedro Sula.

San Pedro Sula se convirtió en el escenario principal del deporte y la educación del 9 al 11 de abril, fechas en las que se llevó a cabo el Torneo de Tenis de la Association of American Schools of Central America (AASCA). Este evento no solo destacó por su impecable organización, sino también por el firme compromiso de sus aliados con el desarrollo integral de los jóvenes atletas que se dieron cita en la ciudad.

El torneo, organizado por la red de escuelas bilingües más influyente de Centroamérica, se consolidó como una plataforma de alto nivel competitivo y un importante espacio de intercambio cultural. Jóvenes deportistas de diversos países de la región demostraron sus habilidades en la cancha, convirtiendo al Club Hondureño Árabe, bajo la anfitrionía de la Escuela Internacional Sampedrana (EIS), en el escenario ideal para el compañerismo y la superación personal.

Los representantes de la Escuela Internacional Sampedrana destacaron notablemente durante la jornada, logrando alcanzar múltiples posiciones en el podio. Un ejemplo de este éxito fue el primer lugar obtenido en la categoría masculina U15, un logro que reafirmó el enorme potencial del talento local y el elevado nivel de competencia que poseen los participantes hondureños en disciplinas deportivas internacionales.