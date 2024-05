Supermercados La Colonia realiza sorteo de un viaje a Río de Janeiro, Brasil

“En Supermercados La Colonia reafirmamos una vez más nuestro compromiso de ofrecerle promociones de alto impacto a nuestros clientes, ejemplo de ello, fue la dinámica: Gana tu destino Río de Janeiro con Supermercados La Colonia. Promoción en la que se depositaron 2.5 millones de cupones en las 25 tiendas de zona norte, desde el 28 de febrero al 05 de mayo”, expresó Miguel Vargas, coordinador de Mercadeo de Supermercados La Colonia en la zona norte.

Vargas agregó “agradecemos a las más de 40 marcas patrocinadoras que se sumaron a esta promoción: Banco Ficohsa, Barena, Sprite, Norteño, Delicia y Castillo del Roble, Maggi, Nido, Pepsi, Fly Out, Max, Encanto, Biofoam, Nature Pac , Adrenaline Rush, Lipton, El Porteño, Zumo, La Carreta, Purina, Club Social, Rojitos, Pinol, Cloralex, Cariñoso, Babysec, Off!, Tsebaoth, Magia Blanca, Saba, Dos Pinos, Roma, Quaker, Pozuelo, Ceteco, Nestum, Nescafé, Juicy Fruits, Frutos de Copán, Bacardí, Limpiox, La Costeña, Ahorro Max, Essential Everyday, Selecta Fresh, Windmill, Hollandia, Premier Value, Panamei, Ron Abuelo, Cortez, La Parmiguiana” .

La promoción “GANA TU DESTINO RÍO DE JANEIRO CON SUPERMERCADOS LA COLONIA” , estuvo vigente del 28 de febrero al 05 de mayo en las tiendas de Supermercados La Colonia de la zona norte (San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Ceiba, Choloma , Villanueva, Santa Rosa de Copán, La Lima, Olanchito y Tocoa) La lista oficial de ganadores será publicada en la página de Facebook de Supermercados La Colonia.