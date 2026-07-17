Sabor y tradición familiar: Lácteos Nelly expande su frescura con apertura en Río Piedras

San Pedro Sula.

En un ambiente lleno de entusiasmo, orgullo y profunda gratitud, la prestigiosa marca Lácteos Nelly celebró el pasado viernes 2 de julio la apertura oficial de su nueva y moderna tienda ubicada estratégicamente en el dinámico barrio Río Piedras. Este importante acontecimiento representa un hito fundamental en el plan de expansión de la empresa familiar, diseñado específicamente para responder a la creciente demanda de sus fieles consumidores y para estrechar los lazos de cercanía con las comunidades que diariamente depositan su confianza en la frescura y autenticidad de sus productos. Los orígenes de este gran emblema de la gastronomía regional se remontan al año 1988, naciendo en el seno del Grupo Nelly como un modesto pero decidido esfuerzo de la actividad ganadera local. Desde sus primeros días en el campo, la organización se estructuró bajo la sólida premisa de trabajar con un cuidado esmerado y una entrega total, logrando transformar con el paso de los años las bondades de la tierra en una marca sumamente querida, respetada y ampliamente reconocida por llevar nutrición y genuina alegría a los hogares hondureños.

El sostenido crecimiento que ha experimentado Lácteos Nelly a lo largo de las décadas es el resultado directo de una rigurosa supervisión y un control absoluto en cada una de las etapas de su cadena de valor. El proceso comienza con el esmerado cuidado del ganado en sus propias fincas y se extiende meticulosamente a través de la elaboración y la distribución final de su portafolio, garantizando que especialidades tan representativas como sus quesos, quesillos y mantequillas mantengan siempre intactos los más altos estándares de inocuidad, sabor y frescura natural. La nueva sucursal en Río Piedras ha sido concebida bajo un enfoque plenamente orientado al cliente, buscando facilitar el acceso directo a una alimentación saludable, balanceada y sumamente económica. Este espacio exclusivo no solo destaca por exhibir la gama completa de sus derivados lácteos a precios altamente competitivos, sino que también ha sido estructurado para potenciar la presencia de la marca en una zona clave de San Pedro Sula, permitiendo brindar una atención al cliente sumamente personalizada, cálida y eficiente en todo momento.