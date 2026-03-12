Programa Bandera Ecológica reconoce a 17 empresas por fortalecer la sostenibilidad y la acción climática en el país

San Pedro Sula, Honduras.

En el marco de las acciones orientadas a la reducción de impactos por el cambio climático, el Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras (CNP+LH), en conjunto con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), entregó el Galardón Bandera Ecológica - Cambio Climático a 17 empresas hondureñas. El evento contó con el respaldo de Mario R. Faraj, presidente del CNP+LH; Basilio Fuschich, miembro director de la junta directiva del COHEP; Juan Joseph Malta, director del UNAH - Campus Cortés y Ángel Reyes, secretario General de SERNA.

Acciones que logran un impacto

Mario R. Faraj, presidente del CNP+LH, en su intervención declaró, “El Programa Bandera Ecológica - Cambio Climático (PBECC) creado en 2016, es un reconocimiento público-privado de carácter anual, coordinado por el Centro de Producción Más Limpia de Honduras, con el Comité de Evaluación, conformado por representantes del COHEP, SERNA y la UNAH”. Faraj, agregó que, “el Programa Bandera Ecológica – Cambio Climático permite incentivar y reconocer a las empresas que logran mejoras en su desempeño ambiental y establecen a corto, mediano y largo plazo estrategias voluntarias que apoyan el desarrollo sostenible del país”.

Por su parte, Claudia Díaz, directora ejecutiva del CNPLH, sostuvo: “Reconocer a las empresas que asumen con responsabilidad la acción climática es fundamental para acelerar la transición hacia modelos de negocio más sostenibles y resilientes en Honduras”.

Motivando la Responsabilidad Ambiental Empresarial

Todas las empresas pueden participar en el programa a través de las mesas de ecoeficiencia empresarial y optar al galardón presentando informes que evidencien el cumplimiento de los requerimientos establecidos, para demostrar la implementación de prácticas de responsabilidad ambiental y empresarial, con énfasis en la mitigación y reducción de los riesgos derivados del cambio climático durante un período de un año continuo. Este 2026, diecisiete (17) empresas han sido reconocidas en el nivel de una estrella, reflejando su compromiso con la ecoeficiencia y la sostenibilidad en sus operaciones.

Estas empresas son:

• Seis operaciones de Cargill de Honduras: Alimentos Concentrados – ALCON, Planta DELICIA, Planta PRONORSA, Planta Torre Norteño, RASA - Planta Incubadora y Centro de Distribución Tegucigalpa.

• Grupo Vanguardia.

• Compañía Azucarera Tres Valles (CATV).

• Inversiones Materiales (INVEMA).

• Planta Cerveza - Cervecería Hondureña.

• 5 Star Apparel S. de R. L. y San Juan Textiles

Además, dos empresas obtuvieron el reconocimiento con dos y tres estrellas:

• Francis Apparel S. de R. L. de C. V., Genesis Apparel S. de R. L. de C. V. y Elcatex S. de R. L. de C. V.

Compromiso

La Planta de Refrescos de Cervecería Hondureña, alcanzó el nivel de tres estrellas, gracias a su compromiso con certificaciones ambientales internacionales y Nestlé Hondureña, mantuvo el nivel de tres estrellas demostrando un alto grado de excelencia en sostenibilidad y responsabilidad ambiental y su impacto positivo en la cadena de proveedores mediante alianzas estratégicas.

Ambas empresas demostrando un alto grado de excelencia en sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Los miembros del Comité de Evaluación, expresaron su satisfacción por continuar apoyando esta iniciativa y extendieron una invitación a más empresas para que se sumen a este esfuerzo, contribuyendo así a un desarrollo sostenible y una mejor Honduras.

Acerca del CNP+LH