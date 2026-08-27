Nestlé: 160 años impulsando el desarrollo sostenible y la innovación alimentaria en Honduras

A lo largo de 160 años de trayectoria global, la clave de Nestlé para mantenerse como líder de la industria de alimentos y bebidas ha sido su capacidad de evolucionar y mantenerse relevante para las distintas generaciones sin perder de vista su propósito fundamental: mejorar la calidad de vida hoy y para las futuras generaciones a través del poder de los alimentos. Esta longevidad responde a una estrategia transversal de poner siempre al consumidor en el centro de cada decisión y entender que el éxito empresarial solo es posible si se genera un impacto social, ambiental y económico positivo en la sociedad, bajo su modelo de Creación de Valor Compartido. Al frente de las operaciones en Honduras, la principal prioridad se enfoca en fortalecer el equipo de trabajo, acelerar la innovación tecnológica y comercial, y profundizar la cercanía con los consumidores locales para asegurar un crecimiento sostenible del negocio. En el marco de este liderazgo, se busca consolidar la confianza institucional a largo plazo mediante la promoción de la caficultura sostenible a través de iniciativas como Plan NESCAFÉ, brindando asistencia técnica, capacitación constante y buenas prácticas agrícolas que deriven en mayores oportunidades de desarrollo económico y social para el país.

Entre las principales oportunidades de crecimiento identifcadas para Honduras y la región centroamericana destaca el fortalecimiento de las marcas para atender a un consumidor cada vez más informado, exigente e inclinado hacia el bienestar, así como el impulso de valor social más allá de los productos. Un ejemplo clave es el programa Jóvenes Caficultores dentro de Plan NESCAFÉ, el cual ha beneficiado a más de 100 mil familias y formado a más de 23 mil jóvenes —con un 52 % de participación femenina—, promoviendo la equidad de género, el relevo generacional, la agricultura regenerativa para la salud de los suelos, la reducción de emisiones de CO₂ y el respeto continuo a los derechos humanos. Por otro lado, la industria agroalimentaria enfrenta desafíos urgentes como los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad de materias primas y la resiliencia de la cadena de suministro, amenazados por la variabilidad en las lluvias y el aumento de temperaturas. Para responder a estas problemáticas, la empresa promueve iniciativas de sostenibilidad agrícola y ambiental como Plan NESCAFÉ 2030 y el programa “Bosques del Mañana”, centrados en reforestación, conservación de la biodiversidad y nutrición de suelos, mientras evoluciona continuamente su portafolio científico para entregar alimentos accesibles, nutritivos, seguros y sostenibles.