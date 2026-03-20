Llantilandia lanza promoción de verano con precios especiales en llantas y rines de lujo

Con la llegada de la temporada veraniega, Llantilandia ha anunciado oficialmente el lanzamiento de su campaña de verano, diseñada para ofrecer a los conductores hondureños las mejores condiciones del mercado. Esta promoción, que estará vigente desde el 20 de marzo hasta el 1 de abril, se presenta como la oportunidad ideal para preparar los vehículos antes de los desplazamientos largos por carretera. Durante este periodo, los clientes podrán encontrar una amplia gama de llantas y rines de las marcas más prestigiosas a nivel mundial, incluyendo Giti, GT Radial y Goodyear. Estos productos contarán con precios especiales en todas las sucursales del país, permitiendo que la calidad y el rendimiento estén al alcance de todos los presupuestos en esta época de alta demanda.

Cabe recordar que las compras realizadas en Llantilandia incluyen instalación totalmente gratis. Este beneficio asegura que el montaje sea realizado por expertos, brindando tranquilidad a los conductores y optimizando el desempeño de sus nuevos neumáticos desde el primer kilómetro. Además, los usuarios que opten por la marca Goodyear recibirán un incentivo especial: por la compra de un juego de cuatro llantas, se les entregará de regalo un parasol de la misma marca. Este accesorio resulta sumamente útil ante las altas temperaturas del verano, protegiendo el interior del vehículo del desgaste solar; cabe destacar que este obsequio estará disponible hasta el 1 de abril o hasta agotar existencias.