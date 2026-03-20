Llantilandia lanza promoción de verano con precios especiales en llantas y rines de lujo

Con la llegada de la temporada veraniega, Llantilandia ha anunciado oficialmente el lanzamiento de su campaña de verano, diseñada para ofrecer a los conductores hondureños las mejores condiciones del mercado. Esta promoción, que estará vigente desde el 20 de marzo hasta el 1 de abril, se presenta como la oportunidad ideal para preparar los vehículos antes de los desplazamientos largos por carretera.
Durante este periodo, los clientes podrán encontrar una amplia gama de llantas y rines de las marcas más prestigiosas a nivel mundial, incluyendo Giti, GT Radial y Goodyear. Estos productos contarán con precios especiales en todas las sucursales del país, permitiendo que la calidad y el rendimiento estén al alcance de todos los presupuestos en esta época de alta demanda.
Cabe recordar que las compras realizadas en Llantilandia incluyen instalación totalmente gratis. Este beneficio asegura que el montaje sea realizado por expertos, brindando tranquilidad a los conductores y optimizando el desempeño de sus nuevos neumáticos desde el primer kilómetro.
Además, los usuarios que opten por la marca Goodyear recibirán un incentivo especial: por la compra de un juego de cuatro llantas, se les entregará de regalo un parasol de la misma marca. Este accesorio resulta sumamente útil ante las altas temperaturas del verano, protegiendo el interior del vehículo del desgaste solar; cabe destacar que este obsequio estará disponible hasta el 1 de abril o hasta agotar existencias.
La empresa hace un fuerte hincapié en la importancia de revisar el estado de los neumáticos y los rines antes de emprender viajes durante la Semana Santa. Unas llantas con el labrado adecuado y rines sin deformaciones son cruciales para mantener la tracción y la estabilidad, factores que pueden marcar la diferencia en la prevención de incidentes viales en trayectos prolongados o terrenos calientes.
Finalmente, Llantilandia reafirma su compromiso de ofrecer solo lo mejor en tecnología automotriz, consolidándose como el destino preferido para quienes buscan durabilidad y seguridad. Con el respaldo de marcas globales y una atención especializada, la tienda invita a todos los conductores a visitar sus centros de servicio y aprovechar las mejores llantas para disfrutar de un verano sin contratiempos.