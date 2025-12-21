La Gavilla cierra el año con gala, reconocimientos y nueva camiseta oficial

San Pedro Sula.

La Gavilla, el emblemático club de running que ha sabido consolidarse como referente del deporte local, celebró este fin de semana un evento especial junto a su principal patrocinador, Supermercados Colonial. La ocasión reunió a atletas, aliados y amigos del club en una velada que combinó reconocimiento, camaradería y proyección hacia el futuro, reafirmando el crecimiento sostenido de esta comunidad deportiva. El encuentro, concebido como una gala, estuvo marcado por un ambiente festivo y un claro espíritu navideño. Los invitados disfrutaron de una cena cuidadosamente organizada, acompañada de momentos emotivos que sirvieron para repasar los acontecimientos más importantes del año para La Gavilla, desde competencias memorables hasta logros colectivos que fortalecieron la identidad del club.

Uno de los momentos centrales de la noche fue la entrega de galardones a los integrantes más destacados, un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y la pasión que caracterizan a los corredores de La Gavilla. Estos premios no solo celebraron el rendimiento deportivo, sino también los valores de compañerismo y disciplina que han sido pilares del grupo desde sus inicios. Supermercados Colonial, reconocido por su apoyo constante a iniciativas deportivas y comunitarias, aprovechó la ocasión para reafirmar su alianza como patrocinador principal del club. Esta relación, basada en la confianza y el compromiso mutuo, ha sido clave para impulsar proyectos, eventos y la proyección de La Gavilla en el ámbito deportivo regional.