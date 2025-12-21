La Gavilla cierra el año con gala, reconocimientos y nueva camiseta oficial

La Gavilla, el emblemático club de running que ha sabido consolidarse como referente del deporte local, celebró este fin de semana un evento especial junto a su principal patrocinador, Supermercados Colonial. La ocasión reunió a atletas, aliados y amigos del club en una velada que combinó reconocimiento, camaradería y proyección hacia el futuro, reafirmando el crecimiento sostenido de esta comunidad deportiva.
El encuentro, concebido como una gala, estuvo marcado por un ambiente festivo y un claro espíritu navideño. Los invitados disfrutaron de una cena cuidadosamente organizada, acompañada de momentos emotivos que sirvieron para repasar los acontecimientos más importantes del año para La Gavilla, desde competencias memorables hasta logros colectivos que fortalecieron la identidad del club.
Uno de los momentos centrales de la noche fue la entrega de galardones a los integrantes más destacados, un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y la pasión que caracterizan a los corredores de La Gavilla. Estos premios no solo celebraron el rendimiento deportivo, sino también los valores de compañerismo y disciplina que han sido pilares del grupo desde sus inicios.
Supermercados Colonial, reconocido por su apoyo constante a iniciativas deportivas y comunitarias, aprovechó la ocasión para reafirmar su alianza como patrocinador principal del club. Esta relación, basada en la confianza y el compromiso mutuo, ha sido clave para impulsar proyectos, eventos y la proyección de La Gavilla en el ámbito deportivo regional.
En conjunto, ambas instituciones presentaron oficialmente la nueva camiseta que el club portará en las competencias del próximo año. El diseño, elaborado con materiales de alta calidad, busca optimizar el desempeño de los corredores, combinando funcionalidad, comodidad y una identidad visual que refleja la esencia y la evolución de La Gavilla.
Lo que nació como una pequeña iniciativa de seis amigos en los tiempos posteriores a la pandemia, hoy es un gran colectivo amante del deporte que mira hacia el futuro con ambición y entusiasmo. Con el respaldo de aliados estratégicos como Supermercados Colonial y una comunidad cada vez más sólida, La Gavilla continúa trazando su ruta con paso firme, demostrando que correr juntos es también una forma de construir comunidad.