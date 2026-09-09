Honduras da la bienvenida a los vehículos de GAC, de la mano de Yude Motors

San Pedro Sula.

El mercado automotriz hondureño suma un nuevo y relevante actor con la llegada oficial de GAC, una de las marcas de mayor proyección a nivel internacional. La incorporación del fabricante al país responde a una visión estratégica de largo plazo orientada a brindar soluciones de movilidad que combinan innovación, diseño contemporáneo, seguridad y un alto desempeño.

La comercialización y representación en el país estará a cargo de Yude Motors, empresa perteneciente a Grupo Yude Canahuati, organización que aporta una sólida trayectoria de 87 años en la industria nacional. Esta alianza estratégica fusiona el desarrollo tecnológico global de la marca con el profundo conocimiento del mercado local. Javier Madrid, Brand Manager de la marca, destacó que este paso refuerza el compromiso de evolucionar junto al consumidor local, poniendo a su disposición vehículos de estándar internacional con un respaldo plenamente consolidado. Para responder a los diferentes perfiles y necesidades del público hondureño, la gama inicial de modelos incluye alternativas que van desde SUV familiares y urbanas hasta opciones de alta capacidad y versatilidad. Asimismo, la oferta abarca un portafolio diversificado que incluye motores de combustión interna a diésel y gasolina, así como tecnologías avanzadas como vehículos híbridos (HEV), híbridos enchufables (PHEV) y de rango extendido. Esta variedad de motorizaciones busca atender de manera integral los nuevos estilos de vida y la transición hacia la movilidad sostenible.

Uno de los pilares fundamentales de esta nueva operación es la estructura integral de atención y posventa que se pondrá a disposición de los usuarios. A través de las salas de ventas, talleres especializados y técnicos certificados de Yude Motors, se garantizará el mantenimiento preventivo y correctivo durante toda la vida útil del vehículo. Al respecto, Zayda Baide, Jefe de Marketing, enfatizó que la prioridad es ofrecer tranquilidad total al cliente mediante un acompañamiento continuo que va más allá de la compra inicial. El soporte operativo de GAC en Honduras se encuentra fuertemente respaldado por una plataforma logística estratégica ubicada en la Zona Libre de Panamá, desde donde se distribuyen componentes a Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Actualmente, este centro de repuestos abarca 2,000 metros cuadrados y alberga más de 1 millón de piezas valoradas en unos 5 millones de dólares. Además, la compañía proyecta una próxima ampliación de la infraestructura a 3,500 metros cuadrados para elevar aún más la capacidad de almacenamiento y agilizar la entrega de suministros en la región. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse