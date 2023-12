Agencia La Mundial llega a Villanueva, Cortés

Cuenta con un ambiente moderno, cómodo y seguro para que su experiencia de compra sea agradable.

Durante la apertura Kenny Yuja, Presidente y Director ejecutivo de La Mundial manifestó: “Siento un enorme placer de tenerles este día aquí en Villanueva, Cortés en la inauguración de nuestra tienda. Inicialmente quiero agradecer a Dios porque sin su ayuda este proyecto no hubiera sido posible, también agradecer a mi familia, a nuestro equipo de trabajo, a nuestros clientes que nos han posicionado en un muy buen lugar, proveedores, acreedores que nos brindaron su apoyo para hacer realidad esta tienda; Sin ustedes no sería posible. Estos proyectos conllevan mucho tiempo, bastante inversión, dedicación, desarrollos y muchos sacrificios, pero verlos terminados me es muy gratificante”.

Durante el protocolo Mario Manta, representante de la marca ABRO hizo entrega de un reconocimiento a la familia de Agencia La Mundial por este nuevo logro, detalle que recibió la vicepresidenta de compras. Otro de los proveedores que también quiso reconocer la alianza estratégica fue Sherwin Williams, haciendo entrega de una placa de agradecimiento.