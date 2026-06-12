Dog Chow celebra un siglo de innovación con el lanzamiento de nuevas proteínas en Honduras

Purina Dog Chow ha alcanzado un hito histórico al cumplir 100 años liderando el sector de la nutrición para mascotas a nivel mundial. Con motivo de este centenario, la icónica marca ha reafirmado su compromiso con el bienestar animal mediante el lanzamiento oficial en Honduras de una innovadora propuesta alimentaria. Esta nueva alternativa está diseñada específicamente para enriquecer la experiencia diaria de los caninos a través de una cuidada selección de sabores. El legado de la marca está profundamente ligado al desarrollo y la evolución del cuidado animal, habiendo sido la creadora del primer alimento seco comercial para perros en la historia. Dicho hito transformó radicalmente la forma en que las familias alimentan y cuidan a sus mascotas en todo el mundo. A lo largo de un siglo, la compañía ha sabido adaptarse a las transformaciones del entorno y a las demandas de los hogares, donde los perros son considerados un miembro más de la familia.

La nueva propuesta que llega al mercado hondureño destaca por incorporar novedosas combinaciones de proteínas minuciosamente seleccionadas. El objetivo principal de estas fórmulas es brindar una mayor variedad de sabor en cada plato, logrando cautivar el paladar de las mascotas sin descuidar la calidad. De este modo, la marca consigue mantener intactos los rigurosos estándares de producción que la han distinguido frente a los consumidores durante décadas. Los portavoces de la compañía han manifestado su entusiasmo ante este importante acontecimiento comercial y corporativo. Cinthia Rodríguez, Jefe de Ventas de Purina Honduras, destacó que cumplir 100 años representa una oportunidad idónea para celebrar la confianza depositada por generaciones de familias, al tiempo que se continúa mirando hacia el futuro mediante la innovación constante y el fortalecimiento del vínculo familiar con las mascotas.