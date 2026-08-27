Diunsa Land: un mundo para divertirse, imaginar y compartir

En el marco de la celebración de sus 50 años, Diunsa presenta su nueva campaña de juguetes, “Diunsa Land”, su nueva campaña de juguetes que invita a las familias hondureñas a descubrir un universo lleno de diversión, creatividad e imaginación, donde cada juguete abre la puerta a una nueva aventura y donde la única regla es divertirse.
El lanzamiento oficial de esta gran campaña se realizó hoy miércoles 26 de agosto, en Diunsa Pedregal, dando inicio a una temporada especialmente dedicada a celebrar la magia del juego y esos momentos que se disfrutan y permanecen en la memoria de toda la familia.
Con Diunsa Land, se reúne una amplia variedad de juguetes y reconocidas marcas para acompañar cada etapa, personalidad e imaginación. Desde construir juntos el LEGO de sus sueños, vivir emocionantes carreras con Hot Wheels, crear nuevas historias con Barbie, disfrutar de los vehículos y aventuras de Tonka y Maisto, compartir juegos de mesa de Hasbro, descubrir las novedades de Zuru, Boing Toys y Nasa, hasta disfrutar de actividades al aire libre con las propuestas de Step2, que incluye ser deslizadores, cocinas para niños y casitas.
Esta propuesta convierte a Diunsa en un verdadero universo de posibilidades, donde niños y adultos pueden encontrar opciones para jugar, crear, explorar y, sobre todo, compartir.
Todo esto y mucho más estará disponible a partir de hoy en todas las tiendas Diunsa y Diunsa ElectroHogar a nivel nacional, para que cada visita se convierta en una oportunidad de descubrir algo nuevo y crear momentos especiales en familia.
Diunsa Land, es una invitación a volver a conectar con la magia de jugar y con la emoción de compartir en familia. En nuestros 50 años hemos acompañado a generaciones de hondureños y hoy queremos celebrar este aniversario creando nuevas experiencias para nuestros clientes, especialmente para los más pequeños. Queremos que cada visita a Diunsa se convierta en una aventura y en un recuerdo para toda la vida.
El lanzamiento de Diunsa Land, forma parte de las acciones con las que Diunsa celebra cinco décadas de trayectoria en Honduras. Durante estos 50 años, la empresa ha construido una historia estrechamente vinculada con las familias hondureñas, acompañándolas en diferentes momentos y generaciones.
Esta celebración continúa con una campaña que pone en el centro uno de los momentos más importantes de la infancia: la alegría de jugar, hay un juguete para cada imaginación, una aventura para cada personalidad y, sobre todo, momentos para compartir en familia.
¡Diunsa, 50 años juntos!