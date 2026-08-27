Diunsa Land: un mundo para divertirse, imaginar y compartir

San Pedro Sula.

En el marco de la celebración de sus 50 años, Diunsa presenta su nueva campaña de juguetes, “Diunsa Land”, su nueva campaña de juguetes que invita a las familias hondureñas a descubrir un universo lleno de diversión, creatividad e imaginación, donde cada juguete abre la puerta a una nueva aventura y donde la única regla es divertirse.

El lanzamiento oficial de esta gran campaña se realizó hoy miércoles 26 de agosto, en Diunsa Pedregal, dando inicio a una temporada especialmente dedicada a celebrar la magia del juego y esos momentos que se disfrutan y permanecen en la memoria de toda la familia.

Con Diunsa Land, se reúne una amplia variedad de juguetes y reconocidas marcas para acompañar cada etapa, personalidad e imaginación. Desde construir juntos el LEGO de sus sueños, vivir emocionantes carreras con Hot Wheels, crear nuevas historias con Barbie, disfrutar de los vehículos y aventuras de Tonka y Maisto, compartir juegos de mesa de Hasbro, descubrir las novedades de Zuru, Boing Toys y Nasa, hasta disfrutar de actividades al aire libre con las propuestas de Step2, que incluye ser deslizadores, cocinas para niños y casitas.