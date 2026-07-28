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Diunsa e INVEMA inauguran estación de reciclaje Reci-Market

Diunsa e INVEMA inauguraron el Reci-Market en San Fernando, una estación diseñada para facilitar el reciclaje de residuos sólidos. Esta alianza busca fomentar hábitos sostenibles y transformar los desechos con valor en nuevas oportunidades comunitarias.

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 16:22 -
  • Redacción
Diunsa e INVEMA inauguran estación de reciclaje Reci-Market

Con un amplio horario y la recepción de diversos materiales, Diunsa e INVEMA ponen a disposición del público el nuevo Reci-Market. El espacio invita a la comunidad a pesar, reciclar y dar una segunda vida a sus residuos cotidianos.
San Pedro Sula.

Como parte de su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la promoción de prácticas responsables, Diunsa e INVEMA inauguraron el Reci-Market, una estación de reciclaje ubicada en Diunsa San Fernando, que facilitará a los clientes y la comunidad la adecuada disposición de sus residuos sólidos.

Esta iniciativa surge de una alianza que busca acercar soluciones prácticas a la población, promoviendo una gestión responsable de los residuos y contribuyendo a generar una mayor conciencia sobre el impacto que nuestras acciones tienen en el medio ambiente.

Diunsa e INVEMA inauguran estación de reciclaje Reci-Market

A través del Reci-Market Diunsa INVEMA, las personas cuentan con un espacio accesible para depositar distintos tipos de residuos sólidos reciclables que tienen valor, fomentando hábitos que ayudan a reducir la contaminación.

Residuos que aún tienen valor

Durante la inauguración, representantes de ambas organizaciones destacaron la importancia de las alianzas estratégicas para alcanzar objetivos comunes en beneficio de la sociedad y el medio ambiente.

”Creemos que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Con esta alianza queremos brindar a nuestros clientes y a la comunidad una alternativa práctica para gestionar adecuadamente sus residuos sólidos que aún tienen valor, invitándoles a traerlos, pesarlos y reciclarlos”, expresó Gladys Ramírez, gerente de Responsabilidad Social Empresarial de Diunsa.

Diunsa e INVEMA inauguran estación de reciclaje Reci-Market

Por su parte, Grace Williams, Coordinadora de Proyectos Sociales de INVEMA manifestó que En INVEMA creemos que cada botella, cada lata de aluminio y cada material reciclable aún tiene valor. A través de Reci-Market queremos acercar el reciclaje a más personas, invitándolas a transformar sus residuos en oportunidades y a darles otra vida. Cada material que llega a esta estación contribuye al cuidado del medio ambiente, fortalece la cadena del reciclaje y genera valor para las comunidades.”

Diunsa e INVEMA invitan a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo, haciendo uno de esta alternativa práctica para la gestión del reciclaje y contribuyendo al cuidado del medio ambiente y a la construcción de comunidades más limpias y sostenibles.

Reci-Market Diunsa INVEMA recibe cartón corrugado, hojas de papel, botellas de plástico PET, latas de aluminio, envases de aerosol, botellas de vidrio, baterías de plomo, acero, radiadores, panas y ollas de aluminio, electrónica entre otros materiales. El horario de atención es de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes y sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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