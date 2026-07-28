Diunsa e INVEMA inauguran estación de reciclaje Reci-Market

San Pedro Sula.

Como parte de su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la promoción de prácticas responsables, Diunsa e INVEMA inauguraron el Reci-Market, una estación de reciclaje ubicada en Diunsa San Fernando, que facilitará a los clientes y la comunidad la adecuada disposición de sus residuos sólidos. Esta iniciativa surge de una alianza que busca acercar soluciones prácticas a la población, promoviendo una gestión responsable de los residuos y contribuyendo a generar una mayor conciencia sobre el impacto que nuestras acciones tienen en el medio ambiente.

A través del Reci-Market Diunsa INVEMA, las personas cuentan con un espacio accesible para depositar distintos tipos de residuos sólidos reciclables que tienen valor, fomentando hábitos que ayudan a reducir la contaminación.

Residuos que aún tienen valor

Durante la inauguración, representantes de ambas organizaciones destacaron la importancia de las alianzas estratégicas para alcanzar objetivos comunes en beneficio de la sociedad y el medio ambiente. ”Creemos que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Con esta alianza queremos brindar a nuestros clientes y a la comunidad una alternativa práctica para gestionar adecuadamente sus residuos sólidos que aún tienen valor, invitándoles a traerlos, pesarlos y reciclarlos”, expresó Gladys Ramírez, gerente de Responsabilidad Social Empresarial de Diunsa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse