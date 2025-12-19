Banco Atlántida inaugura nueva agencia en Plaza Doral, en el Sector Satélite

San Pedro Sula.

Banco Atlántida continúa extendiendo su sólida red de servicios a nivel nacional con la apertura de su más reciente agencia en San Pedro Sula. La nueva oficina se encuentra estratégicamente ubicada en la Plaza Doral, situada en la Aldea Arenales del dinámico Sector Satélite. Esta iniciativa representa un avance significativo para la comunidad local, ya que permite a cientos de personas acceder a soluciones financieras de primer nivel sin necesidad de realizar largos desplazamientos fuera de su zona residencial.

Las instalaciones han sido diseñadas bajo los más altos estándares de calidad y están completamente equipadas para gestionar todos los servicios y productos que caracterizan al portafolio de la institución. Los clientes podrán realizar desde transacciones básicas y consultas de ahorro hasta gestiones de crédito y asesorías personalizadas. El personal capacitado de la agencia está listo para brindar una experiencia de atención eficiente y segura, garantizando que cada usuario encuentre la respuesta adecuada a sus necesidades económicas.

Con el objetivo de adaptarse al ritmo de vida de sus clientes, la agencia operará en una amplia franja horaria que incluye fines de semana. El público podrá visitar las oficinas de lunes a viernes en un horario de 10 am a 6 pm. Asimismo, para mayor conveniencia de quienes trabajan durante la semana, el banco mantendrá sus puertas abiertas los sábados de 10 am a 5 pm y los domingos de 10 am a 4 pm, consolidándose como una opción flexible y accesible para todos los sampedranos.