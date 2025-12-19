Banco Atlántida inaugura nueva agencia en Plaza Doral, en el Sector Satélite

Banco Atlántida continúa extendiendo su sólida red de servicios a nivel nacional con la apertura de su más reciente agencia en San Pedro Sula. La nueva oficina se encuentra estratégicamente ubicada en la Plaza Doral, situada en la Aldea Arenales del dinámico Sector Satélite. Esta iniciativa representa un avance significativo para la comunidad local, ya que permite a cientos de personas acceder a soluciones financieras de primer nivel sin necesidad de realizar largos desplazamientos fuera de su zona residencial.
Las instalaciones han sido diseñadas bajo los más altos estándares de calidad y están completamente equipadas para gestionar todos los servicios y productos que caracterizan al portafolio de la institución. Los clientes podrán realizar desde transacciones básicas y consultas de ahorro hasta gestiones de crédito y asesorías personalizadas. El personal capacitado de la agencia está listo para brindar una experiencia de atención eficiente y segura, garantizando que cada usuario encuentre la respuesta adecuada a sus necesidades económicas.
Con el objetivo de adaptarse al ritmo de vida de sus clientes, la agencia operará en una amplia franja horaria que incluye fines de semana. El público podrá visitar las oficinas de lunes a viernes en un horario de 10 am a 6 pm. Asimismo, para mayor conveniencia de quienes trabajan durante la semana, el banco mantendrá sus puertas abiertas los sábados de 10 am a 5 pm y los domingos de 10 am a 4 pm, consolidándose como una opción flexible y accesible para todos los sampedranos.
A través de esta inauguración, Banco Atlántida reafirma su compromiso de cercanía con las familias hondureñas en cada rincón del país. La expansión en el Sector Satélite no solo fortalece la presencia de la marca en la zona norte, sino que también subraya la visión de la entidad de ser un aliado constante en el crecimiento económico de sus usuarios. Al acercar la banca a la gente, la institución facilita el flujo financiero y fomenta el desarrollo comercial de las comunidades en las que opera.
“En Banco Atlántida, estamos comprometidos en seguir fortaleciendo nuestra presencia en esta ciudad que impulsa el desarrollo, acompañando a las familias, a las empresas y a los grandes proyectos que generan empleo y oportunidades, reforzando nuestro enfoque de una banca más inclusiva para todos los hondureños”, comentó Carlos Mendoza, Vicepresidente Regional de Banca Corporativa.
Finalmente, esta apertura marca un nuevo hito en la trayectoria de crecimiento y liderazgo de Banco Atlántida en el sistema financiero nacional. La institución invita a todos los residentes de la Aldea Arenales y alrededores a visitar la nueva agencia en Plaza Doral para disfrutar de un servicio de excelencia. Con pasos firmes como este, el banco proyecta un futuro de mayor inclusión y eficiencia, manteniendo siempre al cliente como el centro de su estrategia de expansión y servicio integral.