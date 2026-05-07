Banco Atlántida impulsa la innovación y el desarrollo en Expoconstruye 2026

Como parte fundamental de su compromiso con el desarrollo económico de Honduras, Banco Atlántida reafirma su papel protagónico al sumarse a Expoconstruye 2026. Esta feria, reconocida como el epicentro de la industria de la edificación a nivel nacional, se enfoca este año en impulsar prácticas que garanticen una construcción más sostenible y competitiva para el mercado hondureño.
Del 7 al 9 de mayo, Expocentro se convierte en el punto de encuentro obligatorio para ingenieros, arquitectos y empresas constructoras. Este espacio ha sido diseñado meticulosamente para facilitar la generación de oportunidades de negocio y el fortalecimiento de alianzas estratégicas entre inversionistas y expertos, tanto nacionales como internacionales, que buscan elevar el estándar profesional del sector.
La edición de este año se presenta bajo el lema “Construcción Inteligente: estrategia e innovación para el futuro”. El enfoque central radica en la adopción de nuevas tecnologías, destacando la integración de la inteligencia artificial para optimizar recursos y maximizar la productividad en cada obra, basándose en el análisis de datos precisos para la toma de decisiones.
Durante los tres días de la jornada, los asistentes podrán acceder a un robusto programa de actualización profesional que incluye charlas técnicas y conferencias magistrales. Los temas abordados cubrirán desde el control de costos y la planificación estratégica hasta la resiliencia en infraestructura y la definición de los nuevos perfiles profesionales que demanda la industria moderna.
Banco Atlántida no solo participa como acompañante, sino como un motor de crecimiento a través de soluciones financieras especializadas y asesoría técnica. La institución ofrece créditos y opciones de financiamiento adaptadas a cada etapa del proceso constructivo, brindando respaldo desde la fase inicial de planificación hasta la expansión definitiva de los proyectos.
Con esta participación, el banco fortalece su vínculo con desarrolladores y profesionales, promoviendo un entorno de bienestar y generación de empleo para el país. Los interesados en formar parte de esta experiencia transformadora y conocer las últimas tendencias pueden inscribirse a través del sitio web oficial del evento en expoconstruyehn.com.