Banco Atlántida impulsa la innovación y el desarrollo en Expoconstruye 2026

San Pedro Sula.

Como parte fundamental de su compromiso con el desarrollo económico de Honduras, Banco Atlántida reafirma su papel protagónico al sumarse a Expoconstruye 2026. Esta feria, reconocida como el epicentro de la industria de la edificación a nivel nacional, se enfoca este año en impulsar prácticas que garanticen una construcción más sostenible y competitiva para el mercado hondureño.

Del 7 al 9 de mayo, Expocentro se convierte en el punto de encuentro obligatorio para ingenieros, arquitectos y empresas constructoras. Este espacio ha sido diseñado meticulosamente para facilitar la generación de oportunidades de negocio y el fortalecimiento de alianzas estratégicas entre inversionistas y expertos, tanto nacionales como internacionales, que buscan elevar el estándar profesional del sector.

La edición de este año se presenta bajo el lema “Construcción Inteligente: estrategia e innovación para el futuro”. El enfoque central radica en la adopción de nuevas tecnologías, destacando la integración de la inteligencia artificial para optimizar recursos y maximizar la productividad en cada obra, basándose en el análisis de datos precisos para la toma de decisiones.