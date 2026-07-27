Applebee’s e IHOP llegan a Town Center, con el respaldo estratégico de Banco Atlántida

San Pedro Sula.

La ciudad industrial de San Pedro Sula celebra un acontecimiento histórico en su panorama gastronómico y comercial con la apertura oficial de las reconocidas franquicias internacionales Applebee’s Grill + Bar e IHOP. Operadas bajo el liderazgo de BLT Honduras, S.A., ambas marcas abren sus puertas en el moderno desarrollo de Town Center a través de un concepto pionero de doble marca. Esta propuesta arquitectónica y de servicio combina dos experiencias culinarias de clase mundial bajo una misma infraestructura, diseñada para cautivar tanto a los amantes del buen comer como a las familias hondureñas que buscan momentos memorables. El exclusivo evento inaugural reunió a destacados ejecutivos de la marca, creadores de contenido, medios de comunicación y representantes del sector financiero, quienes presenciaron de primera mano este importante hito. Durante el recorrido, los asistentes exploraron las instalaciones que albergan por un lado la famosa oferta matutina de IHOP, célebre por sus tradicionales Buttermilk Pancakes, omelettes y opciones para todas las edades; y por otro, el ambiente acogedor de Applebee’s, distinguido por sus irresistibles alitas, costillas, hamburguesas gourmet y selectos cortes premium a la parrilla acompañados de una sofisticada barra de coctelería.

En palabras de Héctor Madrid, Director País de BLT Honduras, este hito trasciende la simple expansión de un portafolio de restaurantes. «Esta inauguración en Town Center representa mucho más que la expansión de nuestras franquicias; es un voto de confianza contundente en el potencial económico de San Pedro Sula. Nos llena de orgullo contribuir de manera directa al desarrollo social y a la creación de oportunidades laborales para el talento hondureño, al tiempo que ofrecemos un espacio memorable donde familias y amigos puedan conectar», destacó el ejecutivo durante la ceremonia de apertura. El éxito de este ambicioso proyecto responde a una sólida alianza con Banco Atlántida, institución clave en la estructuración financiera de las marcas en el país. En representación de la entidad, el Lic. Carlos Mendoza, Vicepresidente Regional de Banca Corporativa, reafirmó el compromiso del banco con el crecimiento de la zona norte. Su presencia subrayó el rol fundamental del sector bancario como motor impulsor de inversiones que estimulan el empleo, robustecen la cadena de suministro local y consolidan a San Pedro Sula como un polo de desarrollo empresarial dinámico e innovador.