Almacenes El Titán celebró la inauguración de una nueva tienda en City Mall, San Pedro Sula

San Pedro Sula.

Almacenes El Titán celebró la apertura de su nueva sucursal en el City Mall de San Pedro Sula, marcando un paso significativo en su crecimiento en la zona norte del país. Con esta inauguración, la cadena alcanza su cuarta tienda en esta región y suma un total de 18 puntos de venta a nivel nacional, reafirmando su compromiso con la expansión y el acercamiento a sus clientes. El evento reunió a invitados especiales, aliados estratégicos y representantes de la marca, quienes destacaron la importancia de seguir invirtiendo en espacios que impulsen el comercio local. La nueva tienda introduce un concepto moderno y acogedor, diseñado para brindar una experiencia de compra más cómoda, ágil y completa. Pensada para todas las edades y estilos, la sucursal ofrece un ambiente renovado que invita a recorrer cada área con facilidad, gracias a una distribución más intuitiva y atractiva. Esta visión responde al objetivo de Almacenes El Titán de continuar innovando sin perder la esencia que lo caracteriza.

“Hoy celebramos un logro importante para nuestra empresa y para todas las personas que forman parte de esta gran familia. Este crecimiento ha sido posible gracias a Dios, al esfuerzo de nuestro equipo, a la confianza de nuestros proveedores y, sobre todo, al respaldo de nuestros clientes. Abrir esta nueva tienda en City Mall San Pedro Sula fortalece nuestra presencia en la zona norte y renueva nuestro compromiso de seguir ofreciendo una experiencia accesible, completa y cercana”, comentó Marvin Carbajal, presidente de la compañía. Los visitantes encontrarán una amplia selección de productos que incluyen ropa, calzado, accesorios, artículos para el hogar y una variedad de opciones que permiten resolver múltiples necesidades en un solo lugar. Este enfoque integral mantiene la promesa que ha distinguido por años a la marca: ofrecer variedad, accesibilidad y soluciones prácticas para toda la familia. La diversidad de categorías consolida a la tienda como un punto de referencia para los consumidores que buscan calidad y conveniencia.