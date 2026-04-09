Adidas desata la pasión mundialista con su nueva Pop-Up Store en City Mall San Pedro Sula

El City Mall de San Pedro Sula ha sido el escenario elegido por Adidas para inaugurar oficialmente su Pop-Up Store de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este espacio no es solo un punto de venta, sino una activación estratégica pensada para que los seguidores del deporte rey vivan de cerca la atmósfera mundialista. La apertura marca el inicio de una temporada vibrante donde la marca alemana reafirma su liderazgo en el mercado deportivo regional.
Durante el evento de inauguración, Sofia Romero, coordinadora de mercadeo de Adidas, destacó que este proyecto nace con la intención de ofrecer una oportunidad única a los clientes. Según la ejecutiva, la tienda ha sido diseñada para reflejar la pasión y la energía que caracterizan al torneo, permitiendo que cada visitante se sienta parte de la gran fiesta del fútbol mediante una experiencia de compra diferenciada y emocionante.
La oferta de productos es uno de los mayores atractivos de esta Pop-Up Store, destacando las equipaciones oficiales de selecciones de renombre mundial. Los asistentes podrán adquirir las camisetas de local y visita de equipos como Argentina, México, Colombia, Alemania, España, Italia y Japón. Además, el inventario incluye una amplia gama de artículos temáticos diseñados exclusivamente para esta edición de la cita mundialista.
Como pieza central de la colección, el balón oficial Trionda ocupa un lugar privilegiado en las vitrinas, atrayendo las miradas de coleccionistas y jugadores por igual. Con esta propuesta, Adidas no solo facilita el acceso a indumentaria de alta calidad, sino que consolida su compromiso de innovar en la forma en que los fanáticos interactúan con su marca favorita durante los eventos deportivos de mayor impacto global.