Adidas desata la pasión mundialista con su nueva Pop-Up Store en City Mall San Pedro Sula

El City Mall de San Pedro Sula ha sido el escenario elegido por Adidas para inaugurar oficialmente su Pop-Up Store de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este espacio no es solo un punto de venta, sino una activación estratégica pensada para que los seguidores del deporte rey vivan de cerca la atmósfera mundialista. La apertura marca el inicio de una temporada vibrante donde la marca alemana reafirma su liderazgo en el mercado deportivo regional.

Durante el evento de inauguración, Sofia Romero, coordinadora de mercadeo de Adidas, destacó que este proyecto nace con la intención de ofrecer una oportunidad única a los clientes. Según la ejecutiva, la tienda ha sido diseñada para reflejar la pasión y la energía que caracterizan al torneo, permitiendo que cada visitante se sienta parte de la gran fiesta del fútbol mediante una experiencia de compra diferenciada y emocionante.